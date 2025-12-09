Λάρισα: Στο νοσοκομείο 17χρονη που μέθυσε σε μπαρ - Τους κέρασε ποτά η μητέρα της φίλης της - Real.gr

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία 17χρονη στη Λάρισα, καθώς μέθυσε κατά τη διάρκεια εξόδου με συνομήλική της.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι δύο κοπέλες πήγαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κατανάλωσαν αλκοόλ, με την 17χρονη που κατέληξε στο νοσοκομείο να αποχωρεί, μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας συνέλαβαν τα ξημερώματα της Κυριακής τη μητέρα της μίας 17χρονης για το αδίκημα της έκθεσης, καθώς κέρασε τα δύο κορίτσια μερικά ποτά.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου μπαρ για παραβίαση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων.