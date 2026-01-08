Αγρότες: Θετικό κλίμα για διάλογο, μπλόκα σε ισχύ – Το Σάββατο η πανελλαδική σύσκεψη για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Real.gr

Το Σάββατο, στην πανελλαδική σύσκεψη, θα οριστεί η επιτροπή για τη συνάντηση της ερχόμενης Τρίτης με τον πρωθυπουργό.

Σε ισχύ παραμένει μέχρι σήμερα, Πέμπτη, ο αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη από τους Θεσσαλούς αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα εξακολουθούν να βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε.

Οι αγρότες βρίσκονται σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους, ενώ το Σάββατο αναμένεται η πανελλαδική σύσκεψη, όπου θα συζητηθεί το μέλλον των δράσεων και θα οριστεί επιτροπή για τη συνάντηση της ερχόμενης Τρίτης με τον πρωθυπουργό.

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων, έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα, καθώς και στην Παλαιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Θετικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών της Καρδίτσας μετά από τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Τζέλλας είχε διαρκείς συζητήσεις με τους συναδέλφους του από Αταλάντη, Νίκαια, Προμαχώνα και Μάλγαρα για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών. Έθεσε προϋποθέσεις να είναι οι δρόμοι ανοιχτοί όταν θα γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αλλά με τα τρακτέρ στους δρόμους.

Στον κόμβο του Μπράλου, βρέθηκαν αγρότες από την Αταλάντη οι οποίοι έδειξαν θετική αντίδραση στη συνάντηση με την κυβέρνηση.

Το μπλόκο στο Μπράλο θα ανοίξει το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο άκουσμα της πρόσκλησης του Παύλου Μαρινάκη για συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, αντιπροσωπεία από το μπλόκο του Πυργετού Τεμπών, μετέβη στις σήραγγες των Τεμπών, όπου βρίσκονται οι περισσότεροι αγρότες της Νίκαιας, προκειμένου να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Η αρχική αντίδραση του μπλόκου του Πυργετού πάντως είναι θετική.

«Τα τρακτέρ να παραμείνουν, αλλά οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί»

«Ναι» είναι η πρώτη αντίδραση των αγροτών και από τη Σήραγγα Τεμπών, καθώς, όπως υπενθυμίζεται, οι δυνάμεις των αγροτών είχαν καλέσει σε διάλογο την κυβέρνηση την Τετάρτη.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, τονίζουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο όσο θα διαρκέσει ο διάλογος. Παράλληλα, η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια το Σάββατο.

«Ναι» στον διάλογο λένε οι αγρότες από το μπλόκο του Τελωνείου Κήπων, υπό τις δικές τους προσεγγίσεις όμως, με το προσκλητήριο του Πρωθυπουργού να αποτελεί το αντικείμενο της σύσκεψης που θα πραγματοποιήσουν το βράδυ της Πέμπτης προκειμένου να σταθμίσουν τη στάση τους.

Θετικά βλέπουν οι αγρότες στο Τελωνείο της Κακαβιάς την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπό προϋποθέσεις και υπό όρους. Μένει να συζητήσουν μεταξύ τους για το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει η συνάντηση.

Nωρίτερα οι αγρότες του μπλόκου του Καλπακίου προσπάθησαν να προσεγγίσουν το Tελωνείο Κακαβιάς, αλλά υπήρξε μια συμπλοκή με την Αστυνομία, ενός είδους «κλεφτοπόλεμος» μέσα σε χωράφια για να μην γίνει ο αποκλεισμός. Κατάφεραν όμως να αποσπαστούν και να κλείσουν τη διασταύρωση, λίγα χιλιόμετρα πριν από το Τελωνείο της Κακαβιάς, με αποτέλεσμα να να γίνει αυτό που είχαν ήδη προαναγγείλει, δηλαδή να αποκλείσουν τη διέλευση των οχημάτων από και προς το Τελωνείο.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η Κακαβιά αποτελεί ένα βασικό οδικό άξονα για όσους ταξιδεύουν από και προς τα Τίρανα και την Βόρεια Αλβανία, γεγονός που σημαίνει ότι ο αποκλεισμός τους προκαλεί ήδη σοβαρά ζητήματα στις μεταφορές.

Στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών, ο επικεφαλής του Αγροτικού Συλλόγου είπε ότι όσον αφορά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα το αποφασίσουν το Σάββατο στην Πανελλαδική της Νίκαιας.

Στη Σιάτιστα, σε καθολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού, για όλα τα οχήματα, προχώρησαν οι αγρότες, ενώ έκλεισαν για τρεις ώρες και την παρακαμπτήρια οδό που συνδέει Κοζάνη και Καστοριά.

Οι αγρότες στο μπλόκο αυτό βλέπουν θετικά, αλλά με επιφυλάξεις, όπως χαρακτηριστικά λένε, την πρόσκληση για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Αγρότες έχουν καταλάβει και την Εθνική Οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων και έχουν απαγορεύσει τη διέλευση όλων των φορτηγών σε μια προσπάθειά τους να αποτρέψουν, όπως λένε, τις παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων που φθάνουν κυρίως μέσα από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας στην χώρα μας.

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό τους, αναμένεται να μείνουν στο σημείο μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής και εν συνεχεία θα αποχωρήσουν για να γυρίσουν στο μπλόκο του Λόγγου.

Μάλγαρα: «Να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο στη συνάντηση», λένε οι αγρότες

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι οι αγρότες στα διόδια των Μαλγάρων, έκλεισαν και τα δύο ρεύματα στην εθνική οδό, υλοποιώντας την απόφαση της πανελλαδικής συνέλευσης των μπλόκων.

Όσο για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, λένε ότι θα πάνε για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, να θέσουν τις διεκδικήσεις τους και να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο.

Όπως τονίζουν από το μπλόκο των Μαλγάρων, κατά τη διάρκεια του διαλόγου οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί.

Οι δρόμοι που είναι κλειστοί λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Η Ελληνική Αστυνομία σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι, παρά τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία στο σύνολο του εθνικού οδικού δικτύου συνεχίζεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων και εναλλακτικών διαδρομών, βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού που έχει τεθεί σε εφαρμογή για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αναφορές περί ολικής διακοπής της κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη εκδοθεί σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στο οδικό δίκτυο.

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας στο μπλόκο της Θήβας – Έβαλαν φωτιά σε άχυρα

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης ανάμεσα σε αγρότες και δυνάμεις της αστυνομίας στο μπλόκο της Θήβας με τους παραγωγούς να βάζουν φωτιά σε άχυρα προκειμένου να μην πλησιάσουν τα ΜΑΤ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Οι αγρότες με ρόπαλα στα χέρια, ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς και άναψαν φωτιά για να τους απωθήσουν, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι και στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, αλλά και στους παρακείμενους δρόμους, οι αγρότες έχουν τοποθετήσει αχυρόμπαλες προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κίνηση στην περιοχή.

Μάλιστα έχουν χωριστεί σε ομάδες και επιτηρούν τα συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η κυκλοφορία για κανένα λόγο δεν θα ανοίξει αυτή την ώρα.

Κλειστή για ένα 48ωρο παραμένει και η υψηλή γέφυρα στη Χαλκίδα. Πρόκειται για την γέφυρα που ενώνει την Στερεά Ελλάδα με την Εύβοια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεδομένου ότι από το πρωί η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο μέσω της παλαιάς γέφυρας.

Αυτό έχει επηρεάσει τους πολίτες της Χαλκίδας, δεδομένου ότι αρκετοί από αυτούς εργάζονται σε επιχειρήσεις τόσο στα Οινόφυτα όσο και στο Σχηματάρι. Κάποιοι μάλιστα προτίμησαν το πρωί να μην πάνε καν στις εργασίες τους, ενώ όσοι πήγαν αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους περπατώντας για περισσότερο από μισή ώρα από το σημείο που τους άφησαν λεωφορεία περίπου στα 500 μέτρα πριν από την γέφυρα.

Σχετικά με τις αντιδράσεις των αγροτών στην πρόσκληση της κυβέρνησης, υπογράμμισαν ότι βασική προϋπόθεση για να ανταποκριθούν στην πρόσκληση είναι να υπάρξει δέσμευση από την κυβέρνηση ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετέχει στην εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur.

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες εμφανίζονται θετικοί στην πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσής τους.