Λάρισα: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας - Real.gr

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας παραμένοντας στην Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και προχωρώντας σε νέες δράσεις, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, για σήμερα στις 11:00 προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέροντας ότι αυτές δεν καλύπτουν τα αιτήματα που έχουν θέσει στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Παράλληλα συνεχίζουν τις δράσεις τους, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού των μπλόκων, δηλώνοντας ότι θα επανεξετάσουν τη στάση τους μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες των επόμενων ημερών.