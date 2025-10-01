Λάρισα: Το χρονικό της τραγωδίας με τον 53χρονο που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά - Real.gr

Συγκλονίζει η τραγωδία που συνέβη σε σπηλιά 22 μέτρων στους Γόννους Λάρισας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 53χρονος, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί για 12 ώρες.

Το θύμα ανήκε σε 4μελή παρέα, που είχε πληροφορίες για έναν χαμένο και καλά κρυμμένο θησαυρό. Όλοι μαζί αποφάσισαν να μπουν στη σπηλιά και άρχισαν να προχωρούν, πεπεισμένοι πως στα ενδότερα θα έβρισκαν λίρες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το εγχείρημα ήταν από την πρώτη στιγμή δύσκολο και επικίνδυνο. Το οξυγόνο λιγόστευε όλο και περισσότερο όσο προχωρούσαν στα ενδότερα της σπηλιάς, ενώ οι προσπάθειες που έκαναν σε ορισμένα σημεία για να προχωρήσουν, προκαλούσε κατολισθήσεις που δεν μπορούσαν να διαχειριστούν.

Κάποια στιγμή ο 53χρονος παγιδεύτηκε σε βάθος 35 μέτρων μέσα στη σπηλιά και η αντίστροφη μέτρηση της ζωής του, είχε μόλις ξεκινήσει. Τα δίδυμα αδέρφια, ηλικίας 40 ετών που ήταν μαζί, πρόλαβαν να βγουν και απομακρύνθηκαν. Στο σημείο περίμενε τους πυροσβέστες ο τέταρτος της παρέας. Ένας 77χρονος που κατάφερε να φτάσει στην είσοδο.

Τα δίδυμα αδέρφια παραμένουν άφαντα από χθες το απόγευμα. Ο πατέρας τους λέει στο MEGA πως δεν έχει μιλήσει μαζί τους.

«Τους είπα ιστορίες (ενός φίλου) από το Κρανίδι κάτω. Ένας μελισσοκόμος που γνωριστήκαμε, τους λέω ”αυτός πούλησε 60 εκατ. δραχμές, τότε είχε πάρει το γεωτρύπανο το πούλησε, πούλησε το σπίτι του πατέρα του”, τους λέω και το αποτέλεσμα ήταν να χάσει αυτά που είχε».

Οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου ήταν χρονοβόρες. Οι διασώστες προσπαθούσαν να προχωρήσουν αλλά λόγω της σήραγγας που έσκαβαν μέσα στη σπηλιά, γίνονταν διαρκώς κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα ο άτυχος άντρας να θάβεται όλο και πιο βαθιά.

Μετά από 12 ολόκληρες ώρες προσπαθειών οι διασώστες απεγκλώβισαν τον 53χρονο και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο. Οι γιατροί όμως δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το μοιραίο.

«Δε το ήξερα, δεν ήμουν σίγουρος, και αν τους έπαιρνα τηλέφωνο, δεν είχαμε μεγάλη επικοινωνία, ερχόντουσαν στο σπίτι και δεν κάθονταν να μιλήσουμε. Τους έλεγα ότι αυτό δεν είναι καλό πράγμα».

Οι 4 φίλοι δεν είχαν ζητήσει την προβλεπόμενη άδεια από τις Αρχές. Πίστευαν πως οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει το προηγούμενο διάστημα για έναν κρυμμένο θησαυρό σε σπηλιά ανάμεσα στους Γόννους και την Καλιπεύκη Λάρισας ήταν αξιόπιστες. Αποφάσισαν να το τολμήσουν, αλλά όταν συνειδητοποίησαν τις δυσκολίες ήταν ήδη πολύ αργά.

Η παράτολμη επιχείρηση που οργάνωσαν μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου και διέξοδος για το 53χρονο θύμα δεν υπήρχε.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα έβλεπαν πολύ συχνά τους συγκεκριμένους άνδρες στο σημείο, ενώ λένε ότι το σπήλαιο είναι ιστορικής αξίας και υπάρχουν διάφοροι μύθοι για θησαυρό, στο πέρασμα των χρόνων.

Ο 77χρονος, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη, υποστήριξε τα εξής:

«Τον Απρίλιο ο φίλος μου, ο 53χρονος, μου πρότεινε να πάω να τον βοηθήσω στους Γόννους Λάρισας, επειδή έψαχναν για λίρες. Μετά από λίγες ημέρες πήγαμε με το αυτοκίνητό του στο σημείο και εκεί γνώρισα για πρώτη φορά τα δίδυμα αδέρφια».

«Ήδη είχαν ξεμπαζώσει την σπηλιά και είδα ότι είχαν εξοπλισμό και εργαλεία, όπως γεννήτρια, κομπρεσέρ. Από τότε μέχρι και σήμερα προσωπικά έχω πάει πάνω από 20 φορές ως συνοδός του 53χρονου και πάντα με το αυτοκίνητό του. Τα δίδυμα αδέρφια έρχονταν με το δικό τους αυτοκίνητο».

«Θα βάζαμε τον αεραγωγό σήμερα για να βγάλουμε τα μπάζα, να έχουμε οξυγόνο και δεν θα κάναμε εργασίες. Όλο αυτό το διάστημα είχαν σκάψει 22 μέτρα, εγώ βοηθούσα μόνο στο ξεμπάζωμα».

«Σήμερα κάποια στιγμή ο 53χρονος μπήκε μέσα για να ρίξει τον σωλήνα με το οξυγόνο για τον αέρα, του φώναζε ένας από τους δίδυμους, δεν έπαιρνα απάντηση. Κατέβηκε και ο ίδιος και αισθάνθηκε άσχημα λόγω της έλλειψης οξυγόνου και δεν μπορούσε να ανέβει. Μαζί με τον αδερφό του τον τραβήξαμε πάνω και με το που βγήκαμε έξω λιποθύμησε. Του έδωσα οξυγόνο και συνήλθε»

«Μπήκα πάλι μέσα να βγάλω τον αδερφό του που είχε κινητικά προβλήματα και κατάφερα να τον βγάλω έξω. Αφού συνήλθαν, εγώ από την προσπάθεια εξαντλήθηκα και από την εξάντληση έπεσα κάτω και πρέπει να έχασα τις αισθήσεις μου για λίγο. Όταν συνήλθα τα δύο αδέρφια είχαν φύγει χωρίς τα αυτοκίνητα. Εγώ ειδοποίησα τις Αρχές και παρέμεινα στο σημείο. Η συνείδησή μου δεν επέτρεπε να αφήσω μόνο του τον φίλο μου».