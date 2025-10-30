Λάρισα: Βγήκαν βόλτα με το αγροτικό και επιδόθηκαν σε... νυχτερινό μπουγέλωμα - Real.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα.

Ολα έγιναν γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης, όταν η αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο κινούταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, τα άτομα που επέβαιναν στο όχημα άρχισαν να εκτοξεύουν νερό προς περαστικούς, μετατρέποντας τη βόλτα τους σε νυχτερινό «μπουγέλωμα».

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακινητοποιήσουν το όχημα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες προσήχθησαν για περαιτέρω έλεγχο.