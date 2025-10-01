Λάρισα: Υπέκυψε ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά - Έψαχνε για λίρες - Βίντεο - Real.gr

Quantcast
Λάρισα: Υπέκυψε ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά – Έψαχνε για λίρες – Βίντεο

02:40, 01/10/2025
Λάρισα: Υπέκυψε ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά – Έψαχνε για λίρες – Βίντεο

Υπέκυψε ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, στη Λάρισα.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι, όταν οι αρχές ενημερώθηκαν για παγιδευμένο άνδρα σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων.

Όπως αναφέρει το offnetwork.gr ο 53χρονος μαζί με άλλα δυο άτομα ξεκίνησαν για να εξερευνήσουν τη σπηλιά για την αναζήτηση «θησαυρού με λίρες», μέσω μιας αυτοσχέδιας σήραγγας με νάιλον σακούλες, προκειμένου να υπάρχει εξαερισμός.

Όταν παγιδεύτηκε εντός της σπηλιάς, τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση στο 112 και έδωσαν μάχη με τον χρόνο και τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν, καθώς κατά την προσπάθεια του απεγκλωβισμού, υπήρξε μικρή κατολίσθηση η οποία δυσκόλεψε και καθυστέρησε το έργο τους.

Στην περιοχή έσπευσαν 11 πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς επίσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ένας άντρας της ΕΜΑΚ αισθάνθηκε αδιαθεσία λόγω της έλλειψης οξυγόνου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τη σπηλιά και να παρέχουν οξυγόνο στον 53χρονο, ωστόσο, κατάφεραν να τον βγάλουν από τη σπηλιά χωρίς τις αισθήσεις του, αργά το βράδυ της Τρίτης.

Όταν ανασύρθηκε, έγινε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

