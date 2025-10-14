Λασίθι: Δύο συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων - Real.gr

Στη σύλληψη ενός 37χρονου και μιας 39χρονης, που κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου.

Η σύλληψή τους έγινε μετά από έλεγχο σε όχημα που επέβαινε ο 37χρονος σε περιοχή του Δήμου Νεάπολης, αλλά και μετά την έρευνα που ακολούθησε στην κοινή οικία τους σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά δύο πιστόλια, τέσσερις γεμιστήρες, 989 πλήρη φυσίγγια διάφορων τύπων και διαμετρημάτων, βαλιτσάκι μεταφοράς όπλου, καθώς και οπτικό βοήθημα σκόπευσης με ενσωματωμένο φακό (laser pointer). Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.