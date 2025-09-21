Λασίθι: Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων - Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη προς τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης, προκειμένου να προστατευτούν από τους καπνούς, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών, νωρίτερα το πρωί της Κυριακής.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα μέσω του 112, οι καπνοί κατευθύνονται προς την περιοχή του Αγίου Νικολάου και η σύσταση προς τους πολίτες είναι να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, όπως επίσης να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών στην περιοχή #Αγίου_Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών… — 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή Κατσίκια, παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, έχουν σπεύσει 11 οχήματα και επιχειρούν δύο εναέρια μέσα και επιπλέον υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.