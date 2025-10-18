Λασίθι: Συνελήφθη 18χρονος με ποσότητα κάνναβης και ζυγαριά ακριβείας - Real.gr

Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) σε περιοχή του δήμου Αγίου Νικολάου, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Η σύλληψή του έγινε έπειτα από έρευνα στην οικία του και σε χώρο που χρησιμοποιεί, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 148 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό 990 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.