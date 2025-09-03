Λαθρεμπόριο καυσίμων: Τι εντόπισε το ελληνικό FBI - Ο αρχηγός του κυκλώματος και η συνεπωνυμία με «βαρύ» όνομα της νύχτας - Real.gr

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος λαθρεμπορίου σε πρατήρια υγρών καυσίμων ανά την επικράτεια.

του Θεοδόση Π. Πάνου

Σε πέντε μήνες ερευνών του ελληνικού FBI διαπιστώθηκε ότι έχουν διακινήσει σε πελάτες 1,5 εκατ. λίτρα νοθευμένων καυσίμων, έχει κατασχεθεί μισό εκατ. ευρώ σε μετρητά και 100 τόνοι λαθραίου και νοθευμένου καυσίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, o αρχηγός του κυκλώματος έχει το ίδιο επώνυμο με ιστορικό ηγετικό πρόσωπο της Greek Mafia, ο οποίος ήταν ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα του οργανωμένου εγκλήματος στο λαθρεμπόριο καυσίμου…

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία συγγενική σχέση, αλλά πρόκειται για συνεπωνυμία.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε βενζινάδικα και χώρους αποθήκευσης καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία για λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών, απάτη σε βάρος πελατών πρατηρίων με ελλειμματικές παραδόσεις, φοροφιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν 20 άτομα και κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Επίσης έχουν εντοπιστεί λογισμικά παρέμβασης στα συστήματα εισροών εκροών και ποσότητες υγρών καυσίμων προερχόμενες από λαθρεμπόριο.