Λευκό τοπίο στη Λήμνο: Δορυφορική εικόνα του νησιού θυμίζει Αρκτικό Κύκλο - Real.gr

Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου από το βράδυ έως το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς του 2026.

Η Λήμνος βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων, όπου σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησε χιονοκάλυψη στο 100% του νησιού.

Η δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνει την εντυπωσιακή εικόνα της πάλλευκης Λήμνου, η οποία θυμίζει σκηνές από τον Αρκτικό Κύκλο.

Εντυπωσιακή εικόνα από τη χιονισμένη Μύρινα κατέγραψε η ιστοσελίδα limnoslive.gr τη στιγμή που έπεφτε ο ήλιος.