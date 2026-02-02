«Λευκό» τοπίο στον Έβρο: Κλειστά σχολεία στο Σουφλί - Διακοπή μαθημάτων σε Ορεστιάδα, Διδυμότειχο - Δείτε εικόνες - Real.gr

Τη μη λειτουργία σήμερα των σχολικών μονάδων των οικισμών του Μεγάλου Δερείου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρούς, λόγω χιονοπτώσεων αποφάσισε ο δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος.

Με εξαίρεση τους προαναφερθέντες ορεινούς οικισμούς του Σουφλίου, η χιονόπτωση που σημειώνεται από χθες στην Π.Ε. Έβρου και οι χαμηλές θερμοκρασίες (-2 βαθμούς Κελσίου) δεν δημιούργησαν, μέχρι στιγμής, προβλήματα στις μετακινήσεις καθώς ανοιχτό παραμένει το οδικό δίκτυο σε όλο το Νομό, με τις δημοτικές Αρχές ωστόσο να συστήνουν στους οδηγούς να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή, κινούμενοι με χαμηλές ταχύτητες, φέροντας αλυσίδες στα οχήματά τους και αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις.

Η συνεχής αξιολόγηση -σε σχέση με την ασφάλεια των πολιτών- της εξέλιξης των καιρικών συνθηκών στη διάρκεια της ημέρας με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του Έβρου τις συνεχιζόμενες και με αυξητική τάση ως προς την ένταση χιονοπτώσεις, τη διατήρηση και ανά διαστήματα με πτωτική τάση των χαμηλών θερμοκρασιών, συνετέλεσαν στην απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων στους δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή Ορεστιάδας μετά και από σχετικές υποδείξεις της Τροχαίας ως προς την ασφάλεια των μετακινήσεων αναστέλλεται- με απόφαση του δημάρχου Διαμαντή Παπαδόπουλου- η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Τριγώνου, Κυπρίνου και της Δημοτικής Κοινότητας Ριζίων μετά το πέρας της τέταρτης διδακτικής ώρας. Επίσης αναστέλλεται για σήμερα η λειτουργία των δημοτικών και ιδιωτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ) καθώς και όλων των μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία) σε ολόκληρο το Δήμο Ορεστιάδας.

Νωρίτερα ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα και στις σχολικές μονάδες του Δήμου Διδυμοτείχου, λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Όπως αναφέρεται σε σχετική με την απόφαση ανακοίνωση ο Δήμος σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ έχει μεριμνήσει για τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών που διαμένουν σε οικισμούς.

Σημειώνεται πως κλειστές παρέμειναν σήμερα οι σχολικές μονάδες των οικισμών του Μεγάλου Δερείου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρούς στου Δήμου Σουφλίου λόγω χιονοπτώσεων.

ΦΩΤΟ: evros-news.gr