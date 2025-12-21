Λευτέρης Πανταζής: Τα νεότερα για την υγεία του – Στο πλευρό του η Κόνι Μεταξά - Real.gr

Στο νοσοκομείο παραμένει ο Λευτέρης Πανταζής έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έπαθε υπερκόπωση εξαιτίας των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Μιλώντας στο Open, ο ίδιος δήλωσε πως είχε να κοιμηθεί 15 μέρες με αποτέλεσμα ο οργανισμός του να καταρρεύσει. Οι γιατροί του κάνουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τη Δευτέρα (22/12). […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Λευτέρης Πανταζής: Τα νεότερα για την υγεία του – Στο πλευρό του η Κόνι Μεταξά στο InStyle.