Λένα Δροσάκη για δίκη Φιλιππίδη: «Το μεγαλύτερο και κυρίαρχο συναίσθημα που υπάρχει είναι η ανακούφιση» - Real.gr

H Λένα Δροσάκη βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο "The 2Night Show".

Η γνωστή ηθοποιός, ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για τα συναισθήματά της, μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Θυμίζουμε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας για δύο απόπειρες βιασμού.

Η Λένα Δροσάκη εξομολογήθηκε: “Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψεις κάτι τόσο έντονο. Δεν ξέρω ακόμα να πω πώς νιώθω. Το μεγαλύτερο και κυρίαρχο συναίσθημα που υπάρχει είναι η ανακούφιση. Ανακούφιση ότι τελείωσε, ότι δε θα ξαναπάω στο δικαστήριο, δε θα αναμετρηθώ ξανά με όλα αυτά που ακούμε και δε θα ξαναδώ κανέναν.

Αυτό είναι τρομερή ανακούφιση. Για όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορώ να βρω λέξεις ακόμα. Κι εγώ ψάχνω. Τις πρώτες μέρες ήμουν σε σοκ. Δεν καταλάβαινα αν χαίρομαι ή δε χαίρομαι. Αν είμαι δικαιωμένη ή δεν είμαι. Απλώς δεν πάω σε αυτές τις σκοτεινές περιόδους, όμως θα έρθει η ώρα που θα το αντιμετωπίσω. Θα το ξεκαθαρίσω μέσα μου να δω τι νιώθω”.