Λένα Σαμαρά: «Για εμάς είσαι πάντα εδώ» - Η συγκινητική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - Real.gr

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας για την αδελφή του, Λένα Σαμαρά με αφορμή την έλευση του 2026.

Μαζί με τις ευχές για τη νέα χρονιά, ανέβασε στο Instagram μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία στην οποία αναφέρει ότι η αδερφή του θα είναι πάντα κοντά τους.

«Για εμάς είσαι πάντα εδώ Λενάκι μου. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία! Εύχομαι το 2026 να σας δώσει απλόχερα ό,τι πραγματικά επιθυμείτε!», έγραψε συγκεκριμένα ο Κώστας Σαμαράς.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το καλοκαίρι του 2025 σε ηλικία μόλις 34 ετών.