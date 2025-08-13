Λένα Σαμαρά: Το δημόσιο «ευχαριστώ» του αδελφού της, Κώστα, μετά την κηδεία της - Real.gr

Με ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσες, ο αδερφός της Λένας Σαμαρά, Κώστας, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για τη συμπαράσταση στην οικογένειά του.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!», έγραψε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά στην ανάρτησή του.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά τελέστηκε σε κλίμα οδύνης τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, στο Α΄ Νεκροταφείο, με τους γονείς της, Αντώνη και Γεωργία Σαμαρά, να φτάνουν συνοδευόμενοι από τον γιο τους.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, 7 Αυγούστου, με την είδηση του αιφνίδιου θανάτου της στα 34, μόλις, χρόνια της, να προκαλεί σοκ.