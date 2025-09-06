Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού - Real.gr

Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κράτητος στον Νέο Κόσμο.

Όπως έγινε γνωστό το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Λόγω σύγκρουσης αστικού λεωφορείου με γερανό, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της οδού Κράτητος, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.