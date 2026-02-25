Λεωφόρος Μεσογείων: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών - Του έπιασε το χέρι από το παράθυρο και το γύρισε - Real.gr

Ένα ακόμη περιστατικό έντασης στους δρόμους της πρωτεύουσας καταγράφηκε πρόσφατα, αυτή τη φορά στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Πιο συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα καθόδου, όταν μια παρεξήγηση μεταξύ οδηγού μοτοσικλέτας και οδηγού αυτοκινήτου εξελίχθηκε άγριο καυγά.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (25/2) σημειώθηκε άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στα Πατήσια, το οποίο, μάλιστα, κατέληξε σε μαχαίρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αναβάτης της μηχανής πλησίασε το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της διαμάχης και φέρεται να άρπαξε το χέρι του οδηγού μέσα από το ανοιχτό παράθυρο, στρίβοντάς το. Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στη συνέχεια φέρεται να χτύπησε με κλωτσιά την πόρτα του οχήματος, ενώ ο καβγάς συνεχιζόταν στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο βρισκόταν και η συνεπιβάτιδα της μηχανής, η οποία προσπαθούσε να ηρεμήσει τον αναβάτη και να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων συμβάντων, όπως εκείνο που είχε καταγραφεί πρόσφατα στην οδό Αχαρνών, όπου η σύγκρουση μεταξύ δύο οδηγών είχε λάβει ακόμη πιο επικίνδυνη τροπή.