Λέρος: Έγκλημα ο θάνατος 50χρονου - Ο γιος ομολόγησε πως τον σκότωσε - Real.gr

Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται τελικά ο θάνατος ενός άνδρα το απόγευμα της Πέμπτης στη Λέρο.

του Θεοδόση Πάνου

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι ένας 50χρονος μεταφέρθηκε από το συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρεί στο νησί βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Εκεί ο άτυχος άνδρας κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ωστόσο, ένας από τους θεράποντες ιατρούς παρατήρησε σοβαρά τραύματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του 50χρονου και ενημέρωσε την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν από το συνεργείο τον γιο του, που επίσης εργάζεται εκεί και ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρας είχαν έναν σοβαρό καβγά, ήρθαν στα χέρια και τότε ο γιος χτύπησε τον πατέρα του στο κεφάλι με ένα κυλινδροπίστονο. Στη συνέχεια ο γιος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ, το οποίο και παρέλαβε τον άτυχο άνδρα.