Λέρος: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον πατέρα να χτυπά τον 18χρονο γιο του στο συνεργείο - Real.gr

Νέα διάσταση φαίνεται να αποκτά η υπόθεση της πατροκτονίας στη Λέρο, με τον 18χρονο να ομολογεί ότι σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του, χτυπώντας τον στο κεφάλι με κυλινδροπίστονο. Πατέρας και γιος εργάζονταν μαζί σε συνεργείο, όπου και σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, έπειτα από ακόμη έναν έντονο καβγά μεταξύ τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι συγκρούσεις τους ήταν συχνές και ιδιαίτερα βίαιες. Σύμφωνα με το Star, κατά τη διάρκεια του καβγά ο πατέρας φέρεται να επιχείρησε να πετάξει αντικείμενο προς τον γιο του, με τον 18χρονο να ανταποδίδει. Το αντικείμενο που εκσφενδόνισε, ωστόσο, αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς χτύπησε τον πατέρα στο κεφάλι. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η υπόθεση συνοδεύεται από σοβαρές καταγγελίες για χρόνια ενδοοικογενειακή βία. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που προβλήθηκε από το Star φέρεται να δείχνει τον πατέρα να επιτίθεται με γροθιές στον γιο του μέσα στο συνεργείο. Όπως υποστηρίζεται, τα περιστατικά κακοποίησης ξεκίνησαν όταν ο 18χρονος ήταν ακόμη σε μικρή ηλικία, ενώ έχουν αναφερθεί ακόμη και δημόσιοι ξυλοδαρμοί.

Ο νεαρός, που είχε μπει από νωρίς στη βιοπάλη, είχε γράψει σε παλαιότερη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αναγκάστηκε να θυσιάσει την παιδική του ηλικία για να εργαστεί.

Η μητέρα της οικογένειας φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Κάνει την πρακτική της ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο και καλείται πλέον να στηρίξει μόνη της τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 5 και 10 ετών.

Ήδη από το 2022 είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος του γιου τους, όταν εκείνος ήταν 14 ετών. Παρότι είχε συλληφθεί, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Για την υπόθεση είχε γίνει αναφορά και στο Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Μιλώντας στο Star, ο πρόεδρος του οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι υπήρχαν μαρτυρίες ακόμη και για περιστατικό κατά το οποίο ο πατέρας φέρεται να πέταξε σφυρί στο κεφάλι του παιδιού, μπροστά σε τρίτους που ειδοποίησαν τον οργανισμό.