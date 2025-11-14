Λέσβος: Ζημιές σε 50 σπίτια και 10 επιχειρήσεις από την πλημμύρα στο λεκανοπέδιο Καλλονής - Real.gr

Σε όλα τα σπίτια και τις επιχειρήσεις που μέχρι στιγμής ελέγχθηκαν από τους μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ, διαπιστώθηκαν ζημιές, αλλού μεγαλύτερες αλλού μικρότερες, από την πλημμύρα που έπληξε το λεκανοπέδιο Καλλονής τα ξημερώματα της Τρίτης 11 Νοεμβρίου.

Οι μηχανικοί της ΔΑΕΦΚ μέχρι πριν από λίγο έλεγξαν περίπου 50 σπίτια, 35 στη Σκάλα Καλλονής και 15 στην Καλλονή αλλά και σε 10 επιχειρήσεις ενώ θα συνεχίσουν μέχρι αργά σήμερα και αν δεν ολοκληρώσουν ή αν προκύψουν κι άλλες αιτήσεις θα ξαναέρθουν στο νησί.

Το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών είναι δάπεδα, κουφώματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις αλλά και οικοσκευή. Όμως το παράπονο των κατοίκων είναι ότι τελικά δεν αποζημιώνονται. Και το 2016 που πάλι πλημμύρισαν σπίτια και καταστράφηκε οικιακός εξοπλισμός πολλών σπιτιών, δεν αποζημιώθηκαν οι κάτοικοι.

Επίσης σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους πληγέντες παραγωγούς, ζωικό και αγροτικό κεφάλαιο. Σήμερα και την ερχόμενη Δευτέρα οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ , θα βρίσκονται στο ΚΕΠ Μανταμαδου για την ευρύτερη περιοχή και τα γύρω χωριά Πελόπη, Κάπη, Κλειού, Άργενος, Λεπέτυμνος, Σκαμνιά.

Την επόμενη εβδομάδα Τρίτη Τέταρτη Πέμπτη , 18-19-20 Νοεμβρίου, θα βρίσκονται στο ΚΕΠ Αγίας Παρασκευής για Αγία Παρασκευή και από 21 έως 25 Νοεμβρίου στο ΚΕΠ Καλλονής για το λεκανοπέδιο αλλά και για όσους από όλες τις περιοχές του δήμου δεν πρόλαβαν να κάνουν στα χωριά.

Για οικογένειες που έχουν άμεση ανάγκη από κάποια είδη γιατί το νερό και η λάσπη κατέστρεψε από κλινοσκεπάσματα και ντουλάπες μέχρι και τα ρούχα που φορούσαν, χτες ξεκίνησε μια προσπάθεια συγκέντρωσης από το κέντρο κοινότητας και συγκεντρώθηκαν αυτά που χρειάζονταν. Η πρόεδρος Σκάλας Καλλονής κάλεσε τους πολίτες να μην συγκεντρώνουν άλλα είδη έως ότου διαπιστωθούν κάποιες άλλες ανάγκες καθώς δεν υπάρχει τρόπος διαχείρισης μεγάλου όγκου ειδών αυτή τη στιγμή.

H αγωνία των κατοίκων στην περιοχή είναι τι πρέπει να γίνει για να προλάβουμε καταστάσεις και νέες πλημμύρες.

Είναι γνωστό τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια ότι η περιοχή πλημμυρίζει, τελευταία φορά το 2016. Το 2022 από το δήμο Δυτικής Λέσβου ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης για τα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη η περιοχή αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Μεταξύ των αναγκαίων έργων που μέχρι τώρα έχουν προκύψει όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο δήμαρχος είναι μικρά ανασχετικά φράγματα σε σημεία που 7 ποτάμια και χείμαρροι της περιοχής καταλήγουν στον Τσικνιά. Ήδη έχει εκφραστεί η απόφαση της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει έργα 10-12 εκατομμυρίων μέσω ΕΣΠΑ.

Ωστόσο η μεγάλη καθυστέρηση από τη διαπίστωση της ανάγκης, μέχρι το σχεδιασμό την ωρίμανση, την εξεύρεση πόρων και τελικά την εκτέλεση έργων είναι από τις σοβαρές παθογένειες της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της δημόσιας διοίκησης. Δήμος περιφέρεια και πολιτεία πρέπει να επισπεύσουν γιατί διαφορετικά σε λίγα χρόνια ή νωρίτερα θα μιλάμε ξανά για νέες πλημμύρες και καταστροφές που είχαν προαναγγελθεί.