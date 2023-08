Λευκάδα: Πώς θα περάσετε αξέχαστα στο εξωτικό νησί του Ιονίου

Μίνι οδηγός με προτάσεις για βουτιές, εστιατόρια που πρέπει να δοκιμάσεις και βόλτες που σε φέρνουν κοντά στην ομορφιά και την κουλτούρα του νησιού.

Της Χρύσας Κακιώρη

H Λευκάδα είναι η απόλυτα εξωτική έκφραση του ελληνικού καλοκαιρινού ονείρου. Λευκές αμμουδιές, βαθιά, τιρκουάζ νερά, κατακόρυφα βράχια και εικόνες που θυμίζουν Καραϊβική, αλλά και μια ορεινή ενδοχώρα με παραδοσιακούς οικισμούς και κατάφυτα φαράγγια, την κάνουν ασυναγώνιστη.

Στη γενική εικόνα, η ανατολική πλευρά, με επίκεντρο το Νυδρί, που αναπτύχθηκε πρώτο χάρη στην γειτνίαση με τον Σκορπιό, συγκεντρώνει το πιο τουριστικό προφίλ του νησιού, ενώ η δυτική ακτογραμμή με τις διάσημες παραλίες παραμένει πιο προσεγμένη και αλώβητη.

Ανεβασμένο και το γευστικό του προφίλ το νησί, εμπλουτίζεται με αξιόλογες προτάσεις που περιλαμβάνουν νόστιμες ταβέρνες, προσεγμένα εστιατόρια δίπλα στο κύμα, αλλά και θεαματικές fine dining προτάσεις με θέα την απεραντοσύνη της Αδριατικής.

Στα καλά νέα, και η νέα εθνική οδός, που συνδέει το πιο στεριανό νησί του Ιονίου με την Αθήνα σε λιγότερο από τρεισήμισι ώρες.

Η αποθέωση της παραλίας

Ολόκληρη η δυτική πλευρά του νησιού μοιάζει με μια άτυπη «παρέλαση» top παραλιών. Στην κορυφή, το θεαματικό Πόρτο Κατσίκι με τα απόκρημνα λευκά βράχια και τα τιρκουάζ κρυστάλλινα νερά. Η μοναδικότητά του φέρνει και πλήθος επισκεπτών γι΄αυτό η καλύτερη ώρα είναι νωρίς το πρωί, και off season. Δεν έχει beach bar, πάνω στην παραλία αλλά υπάρχει delivery service για τα απαραίτητα.

Εντυπωσιακό και το σμαραγδένιο Κάθισμα με πέτρινους όγκους που μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, ψιλή άμμο και γαλαζοπράσινα νερά, απλώνεται σε μήκος 900 μ. Καθηλωτικό το τοπίο και στους Εγκρεμνούς με τα 300 σκαλοπάτια, έχει επίσης τιρκουάζ βαθιά νερά και χρυσή αμμουδιά.

Οδηγώντας στην ορεινή ενδοχώρα

Η Λευκάδα προσφέρεται για να γράψεις χιλιόμετρα. Εμπιστευτείτε το GPS και ζήστε μια όμορφη περιπέτεια καθώς οδηγείτε στην πράσινη ραχοκοκαλιά του νησιού. Η αυτοκινητάδα στο ορεινό κομμάτι περνάει μέσα από οροπέδια με πευκοδάση, πλατάνια, κυπαρίσια και ελαιώνες που φυτεύτηκαν με παρακίνηση των Ενετών, ενώ διανθίζεται με στάσεις σε περιποιημένα χωριουδάκια, που σε κάνουν να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι σε νησί.

Απά τα πανέμορφα ορεινά χωριά ξεχωρίζει η Καρυά, ένα περιποιημένο κεφαλοχώρι, με μια πλατανοσκέπαστη όμορφη πλατεία όπου πίνεις καφεδάκι στη δροσιά, παρέα με τους ντόπιους. Θα χαζέψετε τα παραδοσιακά λευκαδίτικα σπίτια με τις γιαγιάδες να κάθονται στις αυλές και τα μαγαζιά με χειροποίητα υφαντά και κεντήματα, για τα οποία φημίζεται το χωριό. Και μόνο για τις διάσημες φακές της, η Εγκλουβή, σε καλεί να την επισκεφτείς. Είναι το πιο ορεινό χωριό του νησιού, και στις αρχές Αυγούστου οργανώνει μια γιορτή αφιερωμένη αποκλειστικά στο διάσημο προϊόν της.

Περατζάδα στην πόλη

Οι απογευματινές βόλτες στην πόλη της Λευκάδας, περνάνε από τον ανανεωμένο και πολυσύχναστο εμπορικό πεζόδρομο Ντέρπφελντ, γνωστός και ως «παζάρι». Γεμάτος άμορφα καφέ, εστιατόρια, μπουτίκ, μαγαζάκια με σουβερνίρ και delicatessen, διακλαδώνεται σε καντούνια και πλακόστρωτα δρομάκια που ομορφαίνουν από τα πολύχρωμα παραδοσιακά σπίτια με τον επτανησιακό τους χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική των διαφόρων κατακτητών.

Στάσεις με ενδιαφέρον είναι το σπίτι του Σικελιανού που λειτουργεί και ως μουσείο και φωτίζει τη ζωή και την προσωπικότηα του μεγάλου ποιητή και ο Κήπος των Ποιητών ή Μποσκέτο (μικρό άλσος), που φιλοξενεί τις προτομές σπουδαίων Λευκαδιτών λογοτεχνών που γεννήθηκαν ή έζησαν στη Λευκάδα, όπως ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Άγγελος Σικελιανός και ο Λευκάδιος Χερν. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας βλέπεις τους πολιτιστικούς θησαυρούς του νησιού, από τη μέση παλαιολιθική περίοδο έως την ύστερη ρωμαιοκρατία, κάνοντας ένα ταχύρυθμο μάθημα της ιστορίας του. Αναζητήστε την Κάτω Βρύση, στην οδό Δαίρπφελδ, τη μόνη σωζόμενη από τις πέντε βρύσες που υπήρχαν στον κεντρικό πεζόδρομο και κατασκευάστηκαν κατά την τουρκοκρατία.

Γεμάτος ζωντάνια είναι και ο πεζόδρομος μπροστά στον μόλο, απέναντι από τη σύγχρονη μαρίνα με τα σκάφη, ενώ η προκυμαία με το ξύλινο γεφυράκι («Γέφυρα των στεναγμών» ή «των ερωτευμένων», όπως την αποκαλούν) ολοκληρώνει το κάδρο της πόλης. Καλύτερη ώρα, όταν ο ήλιος πέφτει και αναδεικνύει το ονειρικό φόντο της Λιμνοθάλασσας και των Μύλων, που μέχρι τη δεκαετία του ΄50 άλεθαν δημητριακά που εισάγονταν κυρίως από τη Ρωσία, γι΄αυτό και έχουν ονόματα όπως Ορλόφ και Μόσκοβος.

Πυξίδα στην ανατολική πλευρά

Διασχίζοντας την ανατολική πλευρά του νησιού, έρχεσαι σε επαφή με το τουριστικό κομμάτι του νησιού. Στη βόλτα, περνάς από τα ψαροχώρια Λυγιά, Νικιάνα και Περιγιάλι πριν φτάσεις στο κοσμοπολίτικο Νυδρί και στον όμορφο κόλπο Σύβοτα, ένα πανέμορφο ψαροχώρι με καταπράσινες πλαγιές, που ανοίγονται στη θάλασσα και πολλούς -Ιταλούς- ιστιοπλόους που αράζουν τα πανέμορφα σκαριά τους.

Για κοκκοτό στην Καρυά

Στα τραπεζάκια που απλώνει στην πλατεία της Καρυάς το «Παρδαλό Κατσίκι» δοκιμάσαμε νόστιμα πιάτα με λευκαδίτικες συνταγές, τοπικά προϊόντα, φρέσκα αρωματικά και μπαχαρικά, φτιαγμένα με παραδοσιακή στόφα αλλά και πιο σύγχρονη ματιά. Εξαιρετική η φάβα Καρυάς με φρέσκο κρεμμύδι, κάπαρη, καπαρόμηλο και λάδι βασιλικού και το μπουγιουρντί με φέτα, λάδι πιπεριάς, μπούκοβο και σαλάμι Λευκάδας, με τον αλανιάρη κοκκοτό δικής τους εκτροφής με τρυπητό χοντρό μακαρόνι να είναι δικαίως η σπεσιαλιτέ τους.

Fine dining με εκθαμβωτική θέα

Η ασυναγώνιστη θέα του «Amente» φέρνει στο μυαλό σκηνές από τη σαντορινιά καλντέρα, η οποία βρίσκει εδώ το αντίπαλο δέος της. Χτισμένο ψηλά στον καταπράσινο λόφο του Δρυμώνα, με θέα στις δυτικές ακτές της Λευκάδας και το βαθύ μπλε του Ιονίου πελάγους, προσφέρει μια ανεβασμένη εμπειρία. Η ώρα του ηλιοβασιμέματος δημιουργεί ανυπέρβλητα χρώματα στον ορίζοντα ενώ ανάλογα με τη μέρα, στο κάδρο μπαίνουν αιωρούμενα σύννεφα που δημιουργούν ρομαντικούς και απόκοσμους καθηλωτικούς σχηματισμούς. Η εμπειρία κορυφώνεται με μουσικές από τον resident σαξοφωνίστα, τα τραπέζια απλώνονται γύρω από την πισίνα, και η ομάδα της κουζίνας σερβίρει elevated πιάτα του chef Ανδρέα Μπέλλου, από την οµάδα του Αθηναγόρα Κωστάκου, που με θητεία στη γαλλική και αθηναϊκή Ριβιέρα και τη Μύκονο φέρνει μια κοσμοπολίτικη εσάνς.

Ωραία λίστα κρασιών -κυρίως του ελληνικού αμπελώνα-, προσεγμένα ποτά και τα επιδόρπια από τον chef pâtissier Σπύρο Πεδιαδιτάκη. Νέα προσθήκη το Sunset bar που απλώνεται σε τρία επίπεδα χαρίζοντας μια πιο casual εμπειρία, με την ίδια εκπληκτική θέα.

To Cisore ήρθε για να μείνει

Ο νεαρός σεφ Τάσος Γεωργάκης μόλις άνοιξε το δικό του εστιατόριο, και ήδη υπάρχει λίστα αναμονής. Το Cisore βρίσκεται στο δρόμο προς το νησί, σε κοντινή απόσταση από την πόλη, και απλώνεται δίπλα στη θάλασσα. Η κουζίνα πατάει στις νόρμες της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, ο σεφ έχει όρεξη, αγαπάει το ψάρι και έχει ωραία άποψη για τη γαστρονομία. Θα δοκιμάσετε εξαιρετικό καρπάτσιο από σκάρο, ντολμά με θαλασσινά και σάλτσα μάραθου και ρεβιθάδα με χταπόδι κονφί, μελάνι και ταραμά. Από τα κυρίως, το ψάρι ημέρας με παπαρδέλες, ντοματίνια κονφί, λεμόνι και βασιλικό, αλλά και το σιγομαγειρεμένο αρνί, επίσης καλοφτιαγμένα και σε χορταστικές μερίδες.

Check in στo Villas on the clouds

Το ονειρικό όνομα αυτού του συγκροτήματος, δεν είναι υπερβολή. Το σημείο, η θέα και η προσεγμένη στη λεπτομέρεια φιλοξενία σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι έχεις κάνει check in «στα πούπουλα». Μόλις 2.5 χιλιόμετρα έξω από τη χώρα της Λευκάδας στον οικισμό Απόλπαινα και ο οικοδεσπότης τους, Σπύρος με την αεικίνητη Αγγελική σε υποδέχονται έτοιμοι να μετατρέψουν την παραμονή σου στο νησί, μια εμπειρία που θα θυμάσαι για χρόνια.

Η διαμονή στις Villas on the Clouds έρχεται με πολλά επιφωνήματα ευχαρίστησης. Κατ΄αρχήν όταν εποπτεύεις τη θέα από ψηλά να απλώνεται σ΄όλη την ανοιχτοσύνη της πόλης, τους ελαιώνες και του πελάγους. Οταν ανοίγεις το homemade complementary κρασί μαζί με άλλα καλούδια και γεύσεις του νησιού, που σε περιμένουν στην πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Οταν απολαμβάνεις πρωινό στο μπαλκόνι που ετοιμάζεις μόνος σου ή έρχεται delivery από τους συνεργαζόμενους συνεργάτες των Villas. Oταν κάνεις βουτιά στην πισίνα με τις καλαίσθητες ξαπλώστρες ή όταν το βραδάκι χαλαρώνεις στο όμορφα φωτισμένο κήπο των Superior Villas.

Στις αγαπημένες λεπτομέρειες, δε μπορώ να μην αναφέρω τα έργα του σκιτσογράφου Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη που κοσμούν τους τοίχους με απεικονίσεις της χώρας από τους ναούς, τα αρχοντικά, τις πλατείες και τους γραφικούς δρόμους και σε συνδέουν με την ιστορία και την κληρονομιά του νησιού, αλλά και τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου, την πρόσφατη προσθήκη στις παροχές του συγκροτήματος που έχει μεγάλη ευαισθησία στο οικολογικό αποτύπωμα της λειτουργίας του εν γένει.

Η γεύση του νησιού

Φυσικά, δεν φεύγουμε χωρίς να πάρουμε μαζί σαλάμι αέρος Ντελημάρη, αυγοτάραχο από τη λιμνοθάλασσα, το μαντολάτο Φέξη αλλά και μερικές ετικέτες από το οινοποείο «Λευκαδίτικη Γη» του Δημήτρη Ρομποτή, ο οποίος από το 2000 έστησε το πρώτο οινοποιείο στο χωριό Σύβρος στη Νότια Λευκάδα και αξιοποίησε τις τοπικές ποικιλίες Βαρδέα και Βερτζαμί που καλλιεργούνται μόνο στη Λευκάδα.