Quantcast
ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Real.gr
real player

ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

09:45, 04/09/2025
ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

Εξανεμίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια της συναυλίας του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου στο Καυτανζόγλειο στάδιο.

Η εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε το sold out.

Όπως συνηθίζεται η συναυλία του δημοφιλούς καλλιτέχνη ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά χθες το απόγευμα από το Instagram του Θεσσαλονικιού ράπερ προκαλώντας φρενίτιδα, αφού τουλάχιστον 20.000 άτομα βρέθηκαν στην αναμονή της πλατφόρμας για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο.

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Λεξ (@lextgk)

Μάλιστα πολλοί ήταν αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν αφού παρά το ότι βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στην αναμονή δεν βρήκαν εισιτήριο, καθώς όταν ανακοινώθηκε ότι τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί πάνω από 30.000 άτομα βρίσκονταν στην αναμονή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

08:10 04/09
Μαφία στην Κρήτη: Η ώρα των απολογιών για τους συλληφθέντες - Εκβιασμοί, απειλές και νέοι σοκαριστικοί διάλογοι

Μαφία στην Κρήτη: Η ώρα των απολογιών για τους συλληφθέντες - Εκβιασμοί, απειλές και νέοι σοκαριστικοί διάλογοι

07:32 04/09
Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

07:26 04/09
Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι δεν είναι ακόμα έτοιμοι, αλλά κάτι πρόκειται να συμβεί

Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι δεν είναι ακόμα έτοιμοι, αλλά κάτι πρόκειται να συμβεί

09:47 04/09
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Σημαντικό έργο» υποστηρίζουν Αθήνα και Ε.Ε. – Επιφυλάξεις της Λευκωσίας για τη βιωσιμότητά του

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Σημαντικό έργο» υποστηρίζουν Αθήνα και Ε.Ε. – Επιφυλάξεις της Λευκωσίας για τη βιωσιμότητά του

09:39 04/09
Τροχαίο δυστύχημα στο Κιάτο: Νεκρή 25χρονη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Τροχαίο δυστύχημα στο Κιάτο: Νεκρή 25χρονη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

09:51 04/09
Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

08:01 04/09
ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

09:45 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved