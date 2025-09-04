ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Real.gr

Εξανεμίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα εισιτήρια της συναυλίας του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου στο Καυτανζόγλειο στάδιο.

Η εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε το sold out.

Όπως συνηθίζεται η συναυλία του δημοφιλούς καλλιτέχνη ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά χθες το απόγευμα από το Instagram του Θεσσαλονικιού ράπερ προκαλώντας φρενίτιδα, αφού τουλάχιστον 20.000 άτομα βρέθηκαν στην αναμονή της πλατφόρμας για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Λεξ (@lextgk)

Μάλιστα πολλοί ήταν αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν αφού παρά το ότι βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στην αναμονή δεν βρήκαν εισιτήριο, καθώς όταν ανακοινώθηκε ότι τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί πάνω από 30.000 άτομα βρίσκονταν στην αναμονή.