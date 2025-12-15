Λιάγκας για την υπόθεση γνωστού τραγουδιστή: «Θα ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων...» - Real.gr

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε σήμερα μέσα από το «Πρωινό» στην αποκάλυψη που έκανε χθες ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στο «Ραντεβού το ΣΚ» ότι μέσα στην εβδομάδα θα γίνει καταγγελία εναντίον γνωστού τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής είπε:

«Είναι πολύ μεγάλο όνομα και είναι ένα όνομα που γενικότερα, εκτός από μεγάλος τραγουδιστής, απ’ τα πρώτα ονόματα, έχει και εκτόπισμα γενικότερο, ευρύτερο στον χώρο της showbiz,. Και είναι απ’ τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες.

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες, εγώ το ήξερα από τον Σεπτέμβριο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν είναι ένας, είναι παραπάνω από ένας, είναι τουλάχιστον δύο. Θα σας αποκαλύψω λοιπόν σήμερα εγώ. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταγγείλουν ασέλγεια από τον γνωστό τραγουδιστή προς αυτούς. Είναι άντρες. Λοιπόν… και είναι και αυτοί καλλιτέχνες. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι μουσικός. Δεν σημαίνει ότι έχουν συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Απλώς οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι δρόμοι τους.

Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών ισχυρίζεται ότι, μετά την καταγγελία που θα γίνει πιθανόν εντός της βδομάδας, δεν το ξέρω αυτό, θα βγάλει και μάρτυρες που να πιστοποιήσουν το γεγονός. Προσέξτε, δεν ξέρω αν οι μάρτυρες είναι αυτόπτες μάρτυρες ή είναι μάρτυρες που έμαθαν από πρώτο χέρι τα όσα θα καταγγελθούν εναντίον του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Θα σας δώσουμε κι άλλες πληροφορίες στην πορεία της εκπομπής όταν ανοίξουμε το θέμα και έχει και πολλές πληροφορίες η Γιώτα Κηπουρού.

Θέλω όμως από τώρα, επειδή με την ιστορία αυτή θα ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων, θα εμπλακούν πολλά πρόσωπα μέσα, θα αναγκαστούν να ανοίξουν στόματα για το τι συμβαίνει τη νύχτα, μέσα στα καμαρίνια, όταν τελειώνει το πρώτο πρόγραμμα, μεταξύ πρώτου προγράμματος και δεύτερου προγράμματος, τι συμβαίνει όταν τελειώνει το πρόγραμμα πέντε έξι το πρωί και λέμε ξέρω ‘γω να μείνουμε λίγο παραπάνω…

Αν είναι αλήθεια όλα αυτά… Διότι, ένα πράγμα θα πω.. ξεκάθαρα είμαστε όλοι με τα θύματα. Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω να υπάρχει νοήμων άνθρωπος να μην είναι με το θύμα. Το θέμα είναι και εύχομαι, και εύχομαι, και εύχομαι, το θύμα να είναι οι καταγγέλλοντες και να μην είναι ο καταγγελλόμενος».

«Διότι θα ακούσουμε πράγματα που είτε θα είναι λάσπη για να λασπώσουμε έναν άνθρωπο, είτε θα είναι αλήθεια για τουλάχιστον δύο ανθρώπους που θα έχουν κακοποιηθεί απ’ τον άνθρωπο αυτόν.

Θα προσπαθήσω, θέλω να σας πω γιατί καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσει ένας δημοσιογραφικός μαραθώνιος για την ιστορία αυτή, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα και σας είπα ένας από τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες, να προτάξω μπροστά τη δημοσιογραφική ιδιότητα, την αμεροληψία, παρότι…

Μην πω το παρότι. Θα προσπαθήσω λοιπόν να προτάξω την αμεροληψία, να δώσω δημοσιογραφικά το θέμα, να δίνω τις πληροφορίες δημοσιογραφικά ό,τι μπορούμε να πούμε. Δεν είναι σίγουρο αυτό που προαναγγέλθηκε, και είναι απορίας άξιον πώς προαναγγέλλεται μία κατηγορία, δηλαδή ξαφνικά προαναγγέλλουμε ότι μες στη βδομάδα, ή Τετάρτη ή Πέμπτη, δηλαδή αυτό δεν το ‘χω ξανακούσει, θα γίνει μια μήνυση, μπορεί να μην είναι μία σας είπα εγώ, μπορεί να ‘ναι δύο, για έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Προαναγγέλθηκε».