«Life, Death and Everything in Between»: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η έκθεση με φωτογραφίες του Sir Don McCullin - Real.gr

Το Athens Photo World, σε συνεργασία με το Xposure International Photography Festival, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον θρύλο του πολεμικού φωτορεπορτάζ, Sir Don McCullin, με την έκθεση Life, Death and Everything in Between.

Έναν καλλιτέχνη που αφιέρωσε τη ζωή του στο να κοιτά τον κόσμο κατάματα, ακόμη κι όταν ο ίδιος δεν άντεχε να “δει” τον εαυτό του.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στους Παλιούς Φούρνους της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, παρουσία του ίδιου του καλλιτέχνη. Η βραδιά σηματοδοτεί όχι μόνο το άνοιγμα μιας έκθεσης, αλλά και τη συνάντηση με έναν από τους σημαντικότερους φωτογράφους – έναν μάρτυρα της ιστορίας που κατέγραψε με απαράμιλλη ευαισθησία τη ζωή, το θάνατο και όλα όσα απλώνονται σιωπηλά ανάμεσά τους.

Λίγο νωρίτερα, στις 19:00, στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», ο Sir Don McCullin θα παρουσιάσει το έργο του και θα συνομιλήσει για αυτό και τη διαδρομή του με τη Χριστίνα Καλλιγιάννη, Γενική Συντονίστρια του Athens Photo World, σε μία συζήτηση που λειτουργεί ως εισαγωγή στο πνεύμα του καλλιτέχνη και στο νοηματικό σύμπαν της έκθεσης – μια σπάνια ευκαιρία να ακουστεί η φωνή πίσω από τις εικόνες, πριν αυτές υποδεχθούν το κοινό στον εκθεσιακό χώρo.

Στρατιώτης που έχει υποστεί σοκ από οβίδα, κατά τη μάχη της Χουέ, Βιετνάμ, 1968.

Πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές φωτογραφίες του McCullin, εξώφυλλο σε πολλές εκδόσεις περιοδικών και βιβλίων.

Όπως λέει ο ίδιος:

«Η φωτογραφία για μένα δεν είναι απλώς θέμα οπτικής, είναι να αισθάνεσαι. Αν δεν μπορείς να νιώσεις εσύ αυτό που βλέπεις, τότε δεν πρόκειται ποτέ να κάνεις τους άλλους να νιώσουν κάτι όταν κοιτάζουν τις φωτογραφίες σου.»

Ο Sir Don McCullin συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σπουδαιότερους εν ζωή φωτογράφους – ένας αυτόπτης μάρτυρας της εποχής μας, που για περισσότερες από πέντε δεκαετίες κατέγραψε τον πόλεμο, τη φτώχεια και την ανθρώπινη οδύνη με μια συμπόνια σπάνια και ανυποχώρητη.

Μια μητέρα με το καινούριο καροτσάκι του μωρού της στην πόλη Κονσέτ, όπου γίνεται επεξεργασία ατσαλιού, Αγγλία, 1974

Ξεκινώντας από το East End του Λονδίνου, ακολούθησε τα ίχνη της ιστορίας σε τόπους πληγωμένους: στο Βιετνάμ, την Καμπότζη, τον Λίβανο, την Μπιάφρα και πολύ πιο πέρα. Παρότι δέχθηκε πυρά, τραυματίστηκε και γνώρισε αιχμαλωσία, επέστρεφε ξανά και ξανά στις ζώνες σύγκρουσης – όχι από έλξη προς τον κίνδυνο, αλλά από αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όσους δεν είχαν φωνή.

Στα μεταγενέστερα χρόνια, το βλέμμα του στράφηκε σε πιο ειρηνικά θέματα. Ταξίδεψε στην Αφρική, την Ινδία και την Ινδονησία, αναζητώντας την ποίηση της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα αποτύπωσε το αγγλικό τοπίο με την ίδια εσωτερική ένταση. Το έργο του, ανάμεσά τους και το Southern Frontiers, έτυχε της απόλυτης αναγνώρισης των κριτικών. Όμως πέρα από τα βιβλία και τις διακρίσεις, εκείνο που παραμένει αξεπέραστο είναι το θάρρος του και η μοναδική του ικανότητα να συνθέτει εικόνες που δεν τις βλέπεις απλώς – αλλά αποτυπώνονται ανεξίτηλα στη μνήμη.

Άνεργοι συλλέγουν κάρβουνο από την ακτή στο Δυτικό Χάρτλπουλ, Αγγλία, γύρω στο 1963

Η έκθεση παρουσιάζει 47 ειδικά επιλεγμένες φωτογραφίες από το ομώνυμο βιβλίο Life, Death and Everything in Between. Οι εικόνες συνομιλούν άμεσα με την Αθήνα: μια πόλη διαμορφωμένη από την ιστορία, τη μνήμη, την αντοχή και το διαρκές αποτύπωμα της σύγκρουσης και της κοινωνικής αλλαγής.

Με σημείο αναφοράς το εμβληματικό πορτρέτο του σοκαρισμένου στρατιώτη – μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του εικοστού αιώνα – η έκθεση ιχνηλατεί, με αδιάλλακτη ειλικρίνεια, θεματικές του πολέμου, της εργασίας, του μόχθου και της καθημερινής επιμονής. Δεν πρόκειται απλώς για ιστορικά ντοκουμέντα, αλλά για εικόνες που συνεχίζουν να μας κοιτούν, ζητώντας θέση στο παρόν.

Πλάι σε αυτήν την καθοριστική εικόνα, το έργο του McCullin αναδεικνύει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, τη σιωπηλή δύναμη των γυναικών και των οικογενειών, καθώς και το ανθρώπινο κόστος που φέρει η εξουσία των βιομηχανικών και πολιτικών δυνάμεων. Συνολικά, οι φωτογραφίες αυτές παρουσιάζουν τον McCullin όχι μόνο ως μάρτυρα των συγκρούσεων, αλλά και ως έναν ανθρωπιστή χρονικογράφο της βιωμένης εμπειρίας – μια οπτική που αντηχεί βαθιά μέσα στην Αθήνα και τη συλλογική της μνήμη.

Καταπονημένος Ιρλανδός χωρίς στέγη, Λονδίνο, Αγγλία, 1970

Αρκετά από τα έργα εκτίθενται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μετά την παρουσίασή τους στο Xposure 2025 στη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η συλλογή προσφέρει μια προσωπική ματιά στην εξελισσόμενη οπτική του McCullin, καθώς επανεξετάζει και επαναξιολογεί τα αρχεία του. Δεν πρόκειται για παραδοσιακή αναδρομική έκθεση ούτε για οριστική ανθολογία, αντιθέτως αντικατοπτρίζει τη διορατικότητα, τη δεκαετή δουλειά και την εμπειρία ζωής, αιχμαλωτισμένη μέσα από τη δύναμη της φωτογραφίας να αποτυπώνει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κατάστασης.

Η έκθεση αποτελεί φόρο τιμής στην κληρονομιά του McCullin και στη σταθερή αφοσίωσή του στην τέχνη της αφήγησης μέσω του φακού. Κάθε εικόνα προσκαλεί τον θεατή να εξερευνήσει τις βαθιές τομές ανάμεσα στη ζωή, το θάνατο και όλα όσα παρεμβάλλονται ανάμεσά τους, εκεί όπου στιγμές αντοχής και απώλειας, φως και σκοτάδι, συγκρούονται και συνυπάρχουν.

Διάρκεια Έκθεσης: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

Με δωρεάν είσοδο

Καθημερινά 10:00 – 22:00, εκτός της τελευταίας ημέρας (12/3) που η έκθεση θα είναι ανοιχτή 10:00 – 15:00.

Η έκθεση τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του ΟΠΑΝΔΑ και της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

Το Athens Photo World Ιανουάριος – Αύγουστος 2026 τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το Athens Photo World 2026 υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ, με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Kaizen Gaming. Υποστηρικτής στις μετακινήσεις του APW 2026 είναι η Transfers 4all.