Life Project: Tο πρόγραμμα του σημαντικότερο event αυτογνωσίας

Μπροστά σε αυτή την πρόκληση, όσοι επιδιώκουν να ζήσουν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους, θα χρειαστεί να εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις τους, να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και τις συνθήκες που συνεχώς μεταβάλλονται. Κι αυτό απαιτεί να ξεχάσουμε όσα ξέραμε (unlearning) και να τα μάθουμε ξανά από την αρχή (relearning). Και -γιατί όχι;- αν χρειαστεί να επανεφεύρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Με κεντρικό θέμα τη διαδικασία της γνώσης, «Unlearning - Relearning: A never ending path to personal growth», τo Life Project , το μεγαλύτερο και σημαντικότερο event αυτογνωσίας μετά την πρώτη του sold out διοργάνωση, επιστρέφει το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.