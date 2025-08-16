Λιμενικό: Σειρά παρεμβάσεων το τελευταίο 24ωρο - Real.gr

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ότι ένας 56χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Νέων Πλαγίων Δήμου Νέας Προποντίδας. Στον 56χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη μίας λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου. Στο σημείο μετέβη ένα σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε 35 αλλοδαπούς (άντρες) και τους μετέφερε έξωθεν του λιμανιού της Παλαιόχωρας. Στη συνέχεια, παρελήφθησαν από Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και αποβιβάστηκαν στο λιμάνι, απ’ όπου οδηγήθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Αγυιάς Χανίων. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου και της Θήρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη ενός ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή 20 ν.μ. νότια της Θήρας. Στο σημείο μετέβησαν τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και το δεξαμενόπλοιο (Δ/Ξ) “KRITI VIGOR” σημαίας Marshall Islands προς παροχή συνδρομής. Ένα ΠΛΣ, με τη συνδρομή του Δ/Ξ, περισυνέλεξε τους 56 αλλοδαπούς (39 άνδρες, 5 γυναίκες και 12 ανήλικους) και τους μετέφερε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με δήλωση των αλλοδαπών, εκκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες την 13.08.2025 από την περιοχή Μαρμαρίς της Τουρκίας με προορισμό την Ιταλία, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους τα χρηματικά ποσά των 9.000 έως 10.000 δολαρίων Η.Π.Α. και 8.000 ευρώ. Κατά την προανακριτική διαδικασία, ένας 35χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Γεωργίας) εκ των ανωτέρω, συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και του άρθρου 306 Π.Κ. “Έκθεση”, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου.

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καρπάθου για την ύπαρξη ατόμου χωρίς τις αισθήσεις του στον χερσαίο χώρο του αγκυροβολίου σκαφών αναψυχής Πηγαδιών Καρπάθου. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν μία 13χρονη ημεδαπή σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Η 13χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε με συμπτώματα οξείας μέθης στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη. Από το Λιμεναρχείο Καρπάθου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη η 50χρονη αλλοδαπή γονέας της (υπήκοος Βελγίου) για παράβαση του άρθρου 360 του Π.Κ. (Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου).

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων ότι ένας 38χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Φιλιππίνων), μέλος πληρώματος (ειδικότητας μάγειρας) ενός δεξαμενόπλοιου (Δ/Ξ) ελληνικής σημαίας, το οποίο βρισκόταν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης. Ο 38χρονος παρελήφθη από το επιβατηγό πλοίο-λάντζα ¨ΕΛΕΝΗ¨ Ν.Π. 2097 και μεταφέρθηκε στον όρμο των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για περαιτέρω εξετάσεις.

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διακομιδές ασθενών, οι οποίοι έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης: