Λιμενικό για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Θρακικό πέλαγος - «Τα τουρκικά σκάφη παρέμειναν σε διεθνή ύδατα» - Real.gr

Οι Τούρκοι αλιείς «παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα, σχολιάζοντας το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που καταγγέλλουν Έλληνες ψαράδες, ότι σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/9) μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Μάλιστα, το Λιμενικό Σώμα δημοσίευσε και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των εν λόγω σκαφών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.»

Υπενθυμίζεται πως οι Έλληνες ψαράδες δέχθηκαν ύβρεις, απειλές, αλλά και πυροβολισμούς στον αέρα από τουρκικά αλιευτικά σκάφη, σε μια ένταση που κλιμακώνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια.

Τις τελευταίες ημέρες όπως καταγγέλλουν Έλληνες ψαράδες Τούρκοι αλιείς μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα για να ψαρέψουν, ωστόσο γύρω στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης τα πνεύματα οξύνθηκαν και σημειώθηκε και σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Ερωτηθείς για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε στο ΟΡΕΝ και την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη με τη Μίνα Καραμήτρου ότι «δεν προκύπτει επεισόδιο ή διενέργεια αλιείας εντός χωρικών υδάτων, διεξάγεται εξονυχιστική έρευνα για το τι συνέβη».

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ερωτηθείς στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών είπε ότι «το θέμα διερευνά το λιμενικό και εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση τότε θα υπάρξουν οι δέουσες ενέργειες».

Έκανε, επίσης, λόγο για «συστηματική παράνομη αλίευση που παραβιάζει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα και αποτελεί απειλή για τους θαλάσσιους πόρους», διαβεβαιώνοντας ότι «δεν έχει υφίσταται ούτε τυπική ούτε άτυπη συμφωνία με την Τουρκία, ούτε και έχει δοθεί άλλη εντολή στο λιμενικό το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει πρωτοκόλλου με την Ελλάδα να ασκεί πλήρως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της».

Πώς έγινε το επεισόδιο

Όλο και πιο συχνά Τούρκοι αλιείς μπαίνουν, τις τελευταίες ημέρες, σε ελληνικά χωρικά ύδατα για να ψαρέψουν. Νέο επεισόδιο, με πυροβολισμούς, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Ένας από τους Έλληνες ψαράδες, κατέγραψε, μάλιστα, τη στιγμή που κάποιος από τους Τούρκους άνοιξε πυρ στον αέρα τρεις φορές, ενώ σε μικρή απόσταση βρισκόταν το ελληνικό αλιευτικό.

Όπως κατήγγειλε στο voria.gr ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, «τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα».

Ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και για αρκετά λεπτά της ώρας, γύρω στις 22.00 η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Οι Έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το συμβάν, ενώ όπως αναφέρουν παρότι ενημέρωσαν τις αρχές, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο.

«Οι Τούρκοι διαθέτουν πολύ μεγαλύτερα και σύγχρονα σκάφη. Έρχονται από το λιμανάκι της Αίνου και ψαρεύουν όλο και πιο κοντά στα χωρικά μας ύδατα. Γυρνούσαμε γύρω τους για να τους απομακρύνουμε, αλλά εκείνοι ερχόταν κατά πάνω μας», περιγράφει ο κ. Μανιός.

Μετά από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, ενώ υπήρχαν και ψαράδες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, υποχώρησαν και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα.

«Κατευθυνόμαστε προς την Κεραμωτή και κάνουμε στάση εργασίας γιατί αυτή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε ο κ. Μανιός.

Σημειώνεται πως αυτό το διάστημα τα γρι-γρι ψαρεύουν γάβρο, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που οι ψαράδες διαμαρτύρονται για μεγάλο αριθμό τουρκικών σκαφών στο θρακικό πέλαγος.