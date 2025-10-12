Λήμνος: 17χρονος επιτέθηκε με σουγιά σε συμμαθητή του μετά από αγώνα ποδοσφαίρου - Real.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες στην Ατσική, αμέσως μετά το τέλος τοπικού ποδοσφαιρικού αγώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LimnosLive, ένας 17χρονος μαθητής επιτέθηκε σε συμμαθητή του.

Οι δύο νέοι φέρονται να είχαν μεταξύ τους προηγούμενα, καθώς στο παρελθόν είχαν σημειωθεί διαπληκτισμοί, ενώ υπάρχουν αναφορές για παλαιότερο περιστατικό bullying μέσα στο σχολείο, εις βάρος του ανήλικου που επιτέθηκε.

Μάλιστα όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, είχε κυκλοφορήσει βίντεο που δείχνει τον ανήλικο να δέχεται επίθεση από άλλους μαθητές, το οποίο διακινήθηκε μέσω κινητών τηλεφώνων, επιτείνοντας, όπως φαίνεται, την ψυχολογική πίεση εις βάρος του.

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού επεισοδίου, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον 17χρονο να έχει στην τσάντα του σουγιά. Οι μαρτυρίες διαφέρουν, ορισμένοι ισχυρίζονται πως ο ανήλικος έβγαλε το μαχαίρι και απείλησε τον συμμαθητή του, ενώ άλλοι αναφέρουν πως το αντικείμενο έπεσε από το σακίδιο κατά τη διάρκεια της έντασης χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

Γονείς που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας το αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο ανήλικος τράπηκε σε φυγή. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και προχώρησε αρχικά στη σύλληψη του πατέρα του 17χρονου, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη τόσο ο ίδιος ο νεαρός όσο και η μητέρα του.

Ο 17χρονος κατηγορείται για οπλοκατοχή, πρόκληση σωματικών βλαβών και άσκηση βίας, ενώ ο σουγιάς έχει κατασχεθεί από τις αστυνομικές αρχές.