Λήμνος: Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας - Real.gr

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός, με τα φαινόμενα να παραμένουν έντονα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία παρατείνεται ως την Κυριακή.

Το πρωί του Σαββάτου, ήχησε το 112 στη Λήμνο, καλώντας όσους βρίσκονται στο νησί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η ειδοποίηση.