Ληστεία σε ξενοδοχείο στον Πειραιά: Συνελήφθη ένας ανήλικος και αναζητείται άλλο ένα άτομο - Real.gr

17:30, 17/01/2026
Ληστεία σε ξενοδοχείο στον Πειραιά: Συνελήφθη ένας ανήλικος και αναζητείται άλλο ένα άτομο

Ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άγνωστοι στην αρχή ακινητοποίησαν την υπάλληλο στη ρεσεψιόν, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν 3.500 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από την αστυνομία και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην συμβολή των οδών Ζαΐμη και Γιαννοπούλου και συνελήφθη ως εμπλεκόμενος ένας 17χρονος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δεύτερου ατόμου.

