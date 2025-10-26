Ληστές στη Βραζιλία σκότωσαν 18χρονο Έλληνα – Εισέβαλαν στο εστιατόριο που εργαζόταν - Real.gr

Quantcast
14:50, 26/10/2025
Ληστές στη Βραζιλία σκότωσαν 18χρονο Έλληνα – Εισέβαλαν στο εστιατόριο που εργαζόταν

Τραγωδία για ελληνική οικογένεια που ζει στη Βραζιλία καθώς ένας 18χρονος με καταγωγή από τη Ρόδο, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργαζόταν σε εστιατόριο.

Η οικογένεια που κατάγεται από το χωριό Ψίνθος, είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία.

Ο 18χρονος Θεόδωρος Κατταβενός γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο όπου εργαζόταν ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες της rodiaki.gr.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου στη Βραζιλία.

 

