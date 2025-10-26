Ληστές στη Βραζιλία σκότωσαν 18χρονο Έλληνα – Εισέβαλαν στο εστιατόριο που εργαζόταν - Real.gr

Τραγωδία για ελληνική οικογένεια που ζει στη Βραζιλία καθώς ένας 18χρονος με καταγωγή από τη Ρόδο, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργαζόταν σε εστιατόριο.

Η οικογένεια που κατάγεται από το χωριό Ψίνθος, είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία.

Ο 18χρονος Θεόδωρος Κατταβενός γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο όπου εργαζόταν ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες της rodiaki.gr.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου στη Βραζιλία.