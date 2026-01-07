Λίτσα Πατέρα για Γιώργο Παπαδάκη: «Έμεινε στις καρδιές μας, δεν έφυγε....» - Real.gr

Τη Λίτσα Πατέρα συνάντησε η κάμερα του «Buongiorno», με την αγαπημένη αστρολόγο να αναφέρεται στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη και να μη μπορεί να κρύψει την έντονη συγκίνησή της.

«Ήμασταν οικογένεια, δεν ήταν ένας συνάδελφος, ένας φίλος. Ήταν η οικογένειά μας, ήταν άνθρωπος που μπορούσες να του πεις το παράπονό σου, τη χαρά σου, τη λύπη σου, να σου πει κι εκείνος τα δικά του.

Είμαστε τόσα χρόνια κάθε μέρα μαζί. Κάθε μέρα μαζί. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι θα κατέβω και δεν θα βρω τον Γιώργο. Τι να πεις… ο Θεός θα ξέρει αυτά. Δηλαδή, είναι κάτι το αδιανόητο. Πηγαίνω τώρα και δεν πιστεύω ότι δεν θα τον βρω μπροστά μου.

Ήμασταν στο ίδιο στούντιο κάθε μέρα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα έπινα το καφεδάκι του. Λέγαμε τα πράγματα. Είναι λίγο δύσκολο ακόμα και να εκφραστείς.

Έμεινε στις καρδιές μας. Ο Γιώργος, αυτό έχω να πω, ότι δεν έφυγε. Έχει μείνει στις καρδιές μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσουμε, να τον ξεπεράσουμε. Να μην πατήσουμε εκεί που πατούσε και να πιστέψουμε ότι ήταν εκεί.

Θα θυμάμαι τις σωστές συμβουλές του. Ήταν ο σοφός άνθρωπος που σου έδινε τις σωστές συμβουλές.

Πάρα πολύ μεγάλο το σοκ. Στην κυριολεξία τρέμουν τα χέρια μου. Είμαι άρρωστη πραγματικά. Ξέρω όμως εγώ, από το χώρο το δικό μου, ότι είναι κάπου αλλού και μας βλέπει. Αυτό είναι η μόνη μου παρηγοριά.

Σου ορκίζομαι ότι δεν πέθανε. Δεν πέθανε. Πήγε κάπου αλλού. Και μας βλέπει, και βλέπει και την οικογένειά του και τη γυναίκα του και όλους μας. Και απλώς ταξίδεψε τώρα. Αυτά… δεν μπορώ άλλο» είπε συγκινημένη η Λίτσα Πατέρα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από έμφραγμα που υπέστη σε ηλικία 74 ετών στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Η κηδεία του δημοσιογράφου θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.