LIVE η κίνηση: Μποτιλιάρισμα 14 χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις των οχημάτων σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας - Real.gr
08:50, 29/09/2025
Η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Αιγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και από Κάτω Κηφισιά έως Περιστέρι, στην Κηφισίας στον άξονα Μαρούσι-Αμπελόκηποι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγγρού.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι, στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Μαρούσι και από Αγία Παρασκευή έως Βριλήσσια και ανά τμήματα σε Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και Αλεξάνδρας.

LIVE η κίνηση

