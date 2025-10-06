LIVE η κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου - Real.gr

Oυρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από Άνω Λιόσια μέχρι Μαρούσι λόγω τροχαίου και από Αγία Παρασκευή έως Βριλήσσια.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Αιγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και από Κάτω Κηφισιά έως Περιστέρι, στην Κηφισίας στον άξονα Μαρούσι-Αμπελόκηποι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγγρού.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι και ανά τμήματα σε Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης και Αλεξάνδρας.

LIVE η κίνηση