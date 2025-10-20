LIVE η κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Συγγρού - Real.gr

Η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας και από Παπάγου μέχρι Μαρούσι. Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Αιγάλεω μέχρι Ασπρόπυργο και στον Κηφισό από Λυκόβρυση μέχρι Περιστέρι και από Αιγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Σημαντικές καθυστερήσεις επίσης στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγγρού, στην Κηφισίας ανά τμήματα από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους, στην άνοδο της Αλίμου-Κατεχάκη, στη Μεσογείων από Χολαργό, στην Ποσειδώνος προς Πειραιά από Ελληνικό και στην Μικράς Ασίας.

Σε εφαρμογή τίθεται ξανά από σήμερα ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε live την κίνηση