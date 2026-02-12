Γιάννης Παναγόπουλος: Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν ελεγχθούν οι δαπάνες από επιτροπή - Real.gr

Συνέντευξη τύπου δίνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος σημείωσε πως δίνει μόνος του τη συνέντευξη, καθώς υπό διερεύνηση είναι μόνο εκείνος και επεσήμανε πως πέρασαν 9 μέρες από τότε που έγινε δέσμευση στον λογαριασμό του και «τώρα που έχω μια θεσμική απάντηση, αποφάσισα να σας μιλήσω».

«Είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και ουδείς μπορεί να τους παραβιάσει, ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα. Κανένας πρόεδρος», τόνισε ο κ. Παναγοπουλος. «Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή» υπογράμμισε.

«Δεν υπάρχει κανένα έργο που σχετίζεται με κατάρτιση στη ΓΣΕΕ» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και πρόσθεσε πως στην ελεγκτική επιτροπή συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις και οι έλεγχοι γίνονται ανά τρίμηνο.

«Οι ιδιωτικές συμβάσεις δεν αναρτώνται στη Διαύγεια. Οι δημόσιες όλες αναρτώνται», συμπληρώνοντας πως η ΓΣΕΕ είναι ο μοναδικός φορέας, που «δεν έχουμε ούτε μία δεκάρα δημοσιονομικής προσαρμογής, τουλάχιστον τα 20 χρόνια, που είμαι εγώ πρόεδρος».

«Είμαι εδώ, μπροστά σας να δώσω απαντήσεις σε όσα διαρρέουν και οδηγούν σε δολοφονία χαρακτήρων. Πολλά ερωτήματα βασανίζουν κι εμένα», επεσήμανε θυμίζοντας την υπόθεση Σκαραμαγκά για την οποία αθωώθηκε.

«Σέβομαι τους δικαστικούς και τη δυσκολία απονομής δικαιοσύνης. Δικαιούμαι όμως να κάνω την ερώτηση, αφού δεν μου έχει έρθει ακόμα κλήση από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ποιο κράτος δικαίου με προστάτεψε;» είπε.

«Είμαι εκλεγμένος πρόεδρος, δεν με διώχνει κανείς. Μόλις χθες έλαβα την διαταγή δέσμευσης του λογαριασμού μου. Δεν έχω πάρει ακόμα το πόρισμα του Βουρλιώτη» συνέχισε.

«Δεν είναι τυχαίο όλα άρχισαν όταν ήμουν στη Βουλή και τέθηκε το θέμα για τις συλλογικές συμβάσεις. Πρέπει να αποδείξουμε, όχι μόνο η ΓΣΕΕ, ότι είμαστε ικανοί να υπογράψουμε συμβάσεις εργασίας, με αυξήσεις για τους εργαζόμενους. Ως πρόεδρος θα αφιερώσω σε αυτές τις συμβάσεις όλες τις δυνάμεις μου» σημείωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο non paper που μιλά για υπεξαίρεση χρημάτων κατά τη χρονική περίοδο 20-25 λέγοντας πως είναι «αγνώστου πατρός»: «Διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Το ψεύδος θα αποδειχθεί».

Μίλησε και για τις εταιρείες λέγοντας πως «καμία δεν δραστηροποιείται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Καμία!». Μία εξ αυτών ήταν εκτυπωτική-φωτογραφική – με την οποία η ΓΣΕΕ συνεργαζόταν πριν γίνει ο ίδιος πρόεδρος – και η άλλη είχε να κάνει με την κυβερνοασφάλεια.

Δείτε το βίντεο: