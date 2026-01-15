LIVE: Σε ελληνικά νερά η πρώτη φρεγάτα Belharra «Kίμων» - Η τελετή υποδοχής - Real.gr

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του ελληνικού στόλου υποδέχονται στον Σαρωνικό τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, όπως έχει χαρακτηριστεί.

Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας – καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire – ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ.

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «Κίμων», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Στην εν πλω τελετή υποδοχής του «Κίμωνα», δίνουν το «παρών» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Δείτε LIVE: