Quantcast
LIVE: Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη - Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

LIVE: Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη – Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

11:39, 28/02/2026
LIVE: Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη – Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία των Τεμπών και πλήθος κόσμου στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα.

Τραγωδία στα Τέμπη: «Δεν ξεχνάμε…» – Συλλαλητήριο στην Πάτρα

Τραγωδία στα Τέμπη: Εικόνες από το συλλαλητήριο στο Ηράκλειο Κρήτης

Τραγωδία στα Τέμπη: Σε εξέλιξη η κινητοποίηση στην Λάρισα

Δείτε LIVE από το ertnews:

«Δεν ξεχνάμε»: Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

Εικόνες από το συλλαλητήριο στο Ηράκλειο Κρήτης

Τραγωδία στα Τέμπη: Πλήθος κόσμου στο συλλαλητήριο στα Ιωάννινα

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

02:08 01/03
Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

01:24 01/03
Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

00:58 01/03
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

00:42 01/03
Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

00:23 01/03
ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

00:03 01/03
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

00:00 01/03
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

23:55 28/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved