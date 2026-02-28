LIVE: Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη - Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία των Τεμπών και πλήθος κόσμου στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα.

Τραγωδία στα Τέμπη: «Δεν ξεχνάμε…» – Συλλαλητήριο στην Πάτρα

Τραγωδία στα Τέμπη: Εικόνες από το συλλαλητήριο στο Ηράκλειο Κρήτης

Τραγωδία στα Τέμπη: Σε εξέλιξη η κινητοποίηση στην Λάρισα

Δείτε LIVE από το ertnews:

«Δεν ξεχνάμε»: Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

Εικόνες από το συλλαλητήριο στο Ηράκλειο Κρήτης

Τραγωδία στα Τέμπη: Πλήθος κόσμου στο συλλαλητήριο στα Ιωάννινα

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: