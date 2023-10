LIVE - Συνέδριο: Δημογραφικό - Ωρα για δράση

Το δημογραφικό αποτελεί διαχρονικά ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την χώρα μας.

Το πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημιουργείται από: · το δημόσιο διάλογο · την ανταλλαγή απόψεων · την παράθεση στοιχείων · το γόνιμο προβληματισμό

Στο πλαίσιο αυτό, η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά, το συνέδριο: Δημογραφικό 2023 – Ωρα για δράση, στο Athens Marriot Hotel.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε και φέτος ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στα πάνελ συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ειδικοί ακαδημαϊκοί και παράγοντες της αγοράς.

