Λήξη συναγερμού στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε εμπρηστικός μηχανισμός κάτω από ΙΧ - Real.gr

Λήξη συναγερμού στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε εμπρηστικός μηχανισμός κάτω από ΙΧ

23:29, 08/12/2025
Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ εξουδετέρωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό που εντοπίστηκε κάτω απο ΙΧ στα Καλύβια Θορικού, το βράδυ της Δευτέρας (8/12). Πρόκειται για γκαζάκι σε σακκούλα με βενζινη.

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στην οδό Ρήγα Φεραίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί εντόπισαν εκρηκτικό μηχανισμό τυλιγμένο μέσα σε σακούλα, η οποία είναι δεμένη με δεματικά κάτω από ένα αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό.

Επι τόπου έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπου απέκλεισαν το σημείο, ενώ έφτάσαν στο σημείο και τα ΤΕΕΜ για να κρίνουν αν χρειάζεται να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη.

