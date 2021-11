Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Delphi Economic Forum, με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, οργανώνουν κύκλο 6 συναντήσεων αφιερωμένων σε δημιουργήματα και προσωπικότητες του λόγου, της διανόησης, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών τεχνών.

Οι συναντήσεις έχουν σκοπό την ανάδειξη του ρόλου των ανθρώπων του πνεύματος στην πορεία του έθνους.

Η πρώτη συνάντηση του κύκλου πραγματοποιείται την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, 19:00-21:30, στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Ο συγγραφέας-μυθιστοριογράφος και δημοσιογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος συνομιλεί με τον Περικλή Σ. Βαλλιάνο, Οµότιµο Καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα: «Λογοτεχνία-Ποίηση: Το Μυθιστόρημα: Άσκηση εθνικής αυτογνωσίας».

Η Ελλάδα δεν σταμάτησε να δημιουργεί ποίηση σε όλους τους αιώνες της ύπαρξής της. Το μυθιστόρημα όμως, η τέχνη της Ευρώπης όπως την αποκαλεί ο Κούντερα, είναι παιδί της ανεξαρτησίας. Για τους πεζογράφους μας δεν υπήρξε ποτέ γλωσσικό ζήτημα. Ο Ραγκαβής, ο Παπαδιαμάντης, ο Ροΐδης, ο Βιζυηνός γράφουν σε μια καθαρεύουσα που αναδεικνύει όλη την εκφραστικότητα και την πλαστικότητα των ελληνικών διαψεύδοντας όσους την θεωρούν «τεχνητή». Κατέθεσαν στην εθνική μας αυτογνωσία την πλάγια ματιά της ειρωνίας που διακρίνει τον μυθιστορηματικό λόγο. Στον εικοστό αιώνα, από την γενιά του '30 ως τον Καζαντζάκη οργανώνουν την δική τους ιδιαίτερη αντίληψη για τον ελληνισμό δίνοντας τον τόνο και στις υπόλοιπες τέχνες, αλλά και στην κοινωνική ευαισθησία. Δεν υπήρξε ποτέ είδος λαϊκής κατανάλωσης. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν πρωτοπόρο στην δημιουργία αστικής παιδείας επεξεργαζόμενο τους δύο πυλώνες της νεοελληνικής συνείδησης. Την αναζήτηση της ρίζας του ελληνισμού και τον δρόμο ένταξής του στον σύγχρονο κόσμο, στην Ευρώπη.

Για όσους δεν μπορούν να παραβρεθούν, οι συζητήσεις θα µεταδίδονται και µέσω livestream από την σελίδα της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης ( www.hau.gr ) και από το κανάλι της στο YouTube (Hellenic American Union Athens - YouTube)

Εισηγητής: Τάκης Θεοδωρόπουλος

Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος είναι συγγραφέας. Έχει είκοσι τίτλους μυθιστορημάτων και δοκιμίων στο ενεργητικό του. Και μερικές χιλιάδες άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. Τα τελευταία εννέα χρόνια διατηρεί στήλη καθημερινού χρονογραφήματος στην εφημερίδα «Καθημερινή», μετά από δεκατέσσερα περίπου χρόνια θητείας στα «Νέα». Υπήρξε διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Το Τέταρτο που εξέδιδε ο Μάνος Χατζιδάκις και διετέλεσε πρόεδρος του αειμνήστου Εθνικού Κέντρου Βιβλίου. Ευτυχώς μπορεί και γράφει ακόμη.

Συνομιλητής: Περικλής Σ. Βαλλιάνος

Ο Περικλής Σ. Βαλλιάνος κατάγεται από την Κεφαλονιά. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε κοινωνιολογία και ιστορία των ιδεών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διδακτορική του διατριβή ήταν πάνω στην κοινωνική σκέψη του Χέγκελ και τη σχέση της με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Δίδαξε ιστορία των πολιτικών ιδεών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής του ιδρύματος αυτού. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων σε θέματα της ειδικότητάς του. Ενδεικτικά αναφέρονται: Σκεπτέον: έρευνες για την κοινωνική διάσταση της γνώσης, Συνείδηση, γλώσσα και ιστορική ζωή, Ελληνισμός, επιστήμη κριτική: εννοιολογικά θεμέλια της νεωτερικότητας, Η ασπίδα του Αχιλλέα: όψεις της αρχαίας πολιτικής εμπειρίας, Hegel and Greek Philosophy: The Claims of Historical Reason.