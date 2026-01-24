«Λόρα, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά» - Η έκκληση της μητέρας της 16χρονης - Real.gr

Συγκλονίζει η έκκληση της μητέρας της 16χρονης Λόρας που σπάει τη σιωπή της μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», ζητώντας από την κόρη της, η οποία αγνοείται εδώ και 15 μέρες, να δώσει ένα σημάδι ότι είναι καλά, όπου κι αν βρίσκεται.

«Λόρα, αγαπημένη κόρη μας, σε αγαπάμε πολύ. Μας λείπεις πάρα πολύ κι αγωνιούμε για εσένα. Θέλουμε να ξέρουμε ότι είσαι καλά και θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας και θέλουμε να μας δώσεις ένα σημάδι ότι είσαι καλά», ανέφερε συγκινημένη η μητέρα της, Βαλεντίνη.

Η ανήλικη Λόρα αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο Πάτρας. Η μητέρα της 16χρονης μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη και στη δημοσιογράφο, Ξένια Γώγου, κάνοντας έκκληση στην κόρη της να δώσει ένα σημάδι επικοινωνίας ότι είναι καλά.

Αν φαντάζεται το που μπορεί να βρίσκεται η κόρη της κι αν την έχει βοηθήσει κάποιος άλλος άνθρωπος δήλωσε πως δεν γνωρίζει.

«Υποθέτω ότι η δυσκολία στο σχολείο ήταν κίνητρο για να φύγει γιατί σε κάποιες συζητήσεις είχε αναφέρει ότι θέλει να πάει σε ένα σχολείο που να μιλά είτε αγγλικά είτε γερμανικά στη γλώσσα που ξέρει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει για σχολείο online. Δεν θυμάμαι να είχαμε κάνει συζήτηση (σ.σ. για το εξωτερικό).

Δεν έλεγε κάτι τέτοιο, απλά βλέπαμε ότι στενοχωριόταν. Όταν βρίσκεσαι ξαφνικά σε άλλη χώρα με άλλη γλώσσα, φυσικά κι είναι δύσκολο. Ό,τι μπορούσαμε από τη μεριά μας το κάναμε. Δεν ξέρω αν είχε διάθεση η ίδια η Λόρα. Εννοείται (σ.σ. ότι υπήρχε κάποιος ειδικός που τη βοηθούσε). Ο βαθμός που είχε πάρει δεν ήταν κακός. Το κατά πόσο δυσκολευόταν κι ήθελε να μάθει δεν μπορώ να απαντήσω», εξομολογήθηκε.