«Λουκέτο» στο Aegean College και το ΙΕΚ Όμηρος στη Λάρισα - Real.gr

Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας, αναδεικνύει τη σημασία της αυστηρής τήρησης πολεοδομικών κανόνων για εκπαιδευτικές δομές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οριστικό «λουκέτο» μπαίνει, έπειτα από μακρά ολιγωρία των αρχών, στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Aegean College και ΙΕΚ Όμηρος, στην Λάρισα, εξαιτίας πολεοδομικών παρατυπιών στο κτίριο όπου στεγάζονταν.

Συγκεκριμένα, σε διοικητικό κλείσιμο οδηγείται η δομή του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου «Όμηρος» στο κέντρο της Λάρισας, μετά τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ την περασμένη εβδομάδα (Τεύχος Β’ 725/12.02.2026). Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας, επικαλούμενο πολεοδομικές παρατυπίες στο κτίριο επί της συμβολής των οδών Πατρόκλου 14 και Ρούσβελτ, όπου στεγάζεται επίσης το Aegean College. Συνεπώς η απόφαση αυτή καθιστά πλέον αδύνατη τη νόμιμη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών στον χώρο, οδηγώντας σε οριστικό διοικητικό κλείσιμο.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση λειτουργίας του ΙΕΚ Όμηρος και του Aegean College στη Λάρισα είχε βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς το κτίριο στο οποίο λειτουργούσαν το εκπαιδευτήρια είχε παραδοθεί στις φλόγες τον Μάρτιο του 2018. Σύμφωνα με τα τότε δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, η φωτιά κράτησε πολλές ώρες με πιθανές επιπτώσεις στη στατικότητα του κτιρίου.

Η δημοσιογραφική έρευνα της Realnews, που ξεκίνησε το 2018 εν μέσω εκφοβιστικών εξωδίκων και νομικών πυροτεχνημάτων, ολοκληρώνεται με την απόλυτη θεσμική επιβεβαίωση. Η δημοσίευση των αποφάσεων ανάκλησης των αδειών λειτουργίας για τις δομές του Ομίλου στη Λάρισα δεν αποτελεί απλώς μια δικαίωση για την εφημερίδα, αλλά αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών και ειδικά της Πολεοδομίας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η επιβεβαίωση των ευρημάτων

Η ανάκληση στηρίχθηκε σε συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν την τήρηση της πολεοδομικής νομιμότητας και επικυρώθηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Κολεγίου (Aegean) οριστικοποιήθηκε καθώς διαπιστώθηκε ότι η δομή λειτουργούσε σε κτίριο που δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις χρήσης, γεγονός που έθετε σε αμφισβήτηση την καταλληλότητα του χώρου για σπουδαστές και εργαζόμενους. Στην ίδια κατεύθυνση, η ανάκληση της άδειας του ΙΕΚ (Όμηρος) επιβεβαίωσε ότι το εκπαιδευτήριο στεγαζόταν σε χώρο που, βάσει των πολεοδομικών διατάξεων, δεν ήταν συμβατός με τη συγκεκριμένη χρήση.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται ως φυσικό επακόλουθο της απόφασης του ΣτΕ να ακυρώσει την οικοδομική άδεια αλλαγής χρήσης για Εκπαιδευτήριο στο συγκεκριμένο κτίριο.

Στο «κενό» εκατοντάδες σπουδαστές

Η επόμενη ημέρα βρίσκει εκατοντάδες σπουδαστές και τις οικογένειές τους σε κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας. Η τύχη των νέων ανθρώπων που εμπιστεύθηκαν το μέλλον τους σε μια δομή που, όπως αποδείχθηκε, λειτουργούσε υπό καθεστώς παρατυπίας, κρέμεται από μια κλωστή. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα, αναδεικνύοντας τις ευθύνες εκείνων που επέτρεψαν να συντηρηθεί αυτή η κατάσταση επί σειρά ετών, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του Τύπου και αφήνοντας τελικά τους φοιτητές εκτεθειμένους.

Στο στόχαστρο η Πολεοδομία

Στο επίκεντρο της αναζήτησης των ευθυνών μπαίνει και η Πολεοδομίας Λάρισας. Ενώ είχε στη διάθεσή της καταγγελίες και στοιχεία ήδη από το 2020, επέδειξαν μια ανεξήγητη νωθρότητα. Χρειάστηκαν έξι ολόκληρα χρόνια, αλλεπάλληλες νομικές παρεμβάσεις και η πίεση της δημοσιότητας για να πράξουν οι αρμόδιοι το αυτονόητο.

Η Πολεοδομία φέρει ακέραιη την ευθύνη για την ανοχή σε αποκλίσεις που επέτρεπαν σε κτίρια να εμφανίζονται ως πλήρη εκπαιδευτήρια.

Το Υπουργείο Παιδείας αντέδρασε ΑΜΕΣΑ και ανέστειλε τη λειτουργία και του ΙΕΚ Όμηρος και του Aegean College, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους σπουδαστές (με σχετική Υπουργική απόφαση) να μετεγγραφούν σε άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές.

Πηγή: Enikos.gr