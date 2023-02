Λουλούδια και αγκαλιές στα μέλη της ΕΜΑΚ που επέστρεψαν από την Τουρκία: «Κάναμε αυτό που θα κάναμε και στην πατρίδα μας» - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Η ελληνική ομάδα επιχείρησε στην πόλη Χατάι σε αρκετή απόσταση από το επίκεντρο των σεισμών, αλλά κι εκεί η καταστροφή ήταν μεγάλη.

Ο αντιπυραρχος σημείωσε τη θέρμη, με την οποία υποδέχτηκαν την ελληνική αποστολή, Τούρκοι πολίτες.

«Μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Πολύ συγκινητικό ήταν τώρα που επιστρέφαμε και είχαμε στο διασωστικό όχημα την ελληνική σημαία, μας χαιρετούσαν, μας έλεγαν: "είστε αδέλφια". Πολύ συγκινητικό».

Στο αεροδρόμιο βρέθηκε και η διευθύντρια του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας Χριστίνα Καραμπελίδου για να υποδεχθεί τους διασώστες που πήραν μέρος στην αποστολή, η οποία δήλωσε πολύ συγκινημένη και υπερήφανη για το υγειονομικό προσωπικό και γενικώς για όλα τα μέλη της αποστολής. «Είχαν μια άψογη συνεργασία» ανέφερε η κ. Καραμπελιδου.

Νωρίτερα, με χειροκροτήματα και σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης υποδέχτηκαν την ελληνική διασωστική αποστολή όσοι παρευρέθηκαν κατά την άφιξη τους από την Τουρκία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η ελληνική αποστολή διάσωσης που εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα είχε μεταβεί στην Τουρκία επέστρεψε στην Ελλάδα λίγο πριν τις 23:00. Την αποστολή υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και μέλη του ΕΚΑΒ.

Για μία μεγάλη και συγκινητική στιγμή έκανε λόγο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης κατά τη διάρκεια της υποδοχής της αποστολής. Ο υπουργός τόνισε ότι οι άνθρωποι αυτοί «τίμησαν τα ελληνικά χρώματα» κι έστειλαν το μήνυμα παντού «ότι η Ελλάδα ήταν παρούσα εκεί σε αυτή τη στιγμή της ανθρωπιάς». «Με την πράξη τους όρισαν το τι σημαίνει αλληλεγγύη. Όρισαν με την ανθρωπιά τους την αλληλεγγύη στην πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στυλιανίδης και προσέθεσε ότι νιώθουν περηφάνια για όλους τους. Όπως είπε ο υπουργός, τα μέλη της αποστολής, «από το πρώτο βράδυ επιχείρησαν και απέδειξαν τον επαγγελματισμό τους, την αφοσίωσή τους και την αυτοθυσία τους».

«Είμαστε όλοι εδώ να υποδεχθούμε τους ήρωές μας. Ευτυχώς έχουν γυρίσει όλοι ασφαλείς και είναι έτοιμοι για να πάνε να φιλήσουν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί όλοι βλέπατε τους μετασεισμούς και ξέρετε τι σημαίνει κάποιος να ενεργεί κάτω από αυτήν την δαμόκλειο σπάθη ενός μετασεισμού σε τέτοιες συνθήκες», σημείωσε ο κ. Στυλιανίδης συμπληρώνοντας ότι τόσο από ξένους ανταποκριτές, όσο και από τις τουρκικές αρχές και τους σεισμόπληκτους άκουσαν τα καλύτερα λόγια για το έργο της ελληνικής αποστολής. «Όλοι έψαχναν τους Έλληνες διασώστες για να τους πάνε κοντά στους δικούς τους ανθρώπους και να επιχειρήσουν. Τέτοια αξιοπιστία περιέλαβε αυτό το σώμα. ΕΜΑΚ, ΕΚΑΒ, όλη την ομάδα», είπε ο υπουργός και γνωστοποίησε ότι την Πέμπτη το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί από τον πρωθυπουργό ειδική τελετή για τα μέλη της αποστολής για να εκφράσει, όπως ανέφερε ο κ. Στυλιανίδης, «το μεγάλο ευχαριστώ της πολιτείας, το μεγάλο ευχαριστώ του ελληνικού λαού προς τους ήρωές μας».

Την περηφάνια του για όλη την αποστολή και τις ευχαριστίες του για όσα έπραξαν εξέφρασε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης. «Η ομάδα ήταν μία, ήταν από την ΕΜΑΚ, από ΚΕΠΥ- ΕΚΑΒ, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Υγείας. Οι άνθρωποι αυτοί μας έχουν κάνει όλους υπερήφανους, μας συγκίνησαν με την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά που έδειξαν. Εγώ θέλω μέσα από την καρδιά μου να τους ευχαριστήσω, μας έκαναν υπερήφανους παντού και απέδειξαν ότι η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός πάντοτε κερδίζει και τις δύσκολες αυτές στιγμές», υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης.

«Όταν ένας άνθρωπος νιώθει πόνο σημαίνει ότι είναι ζωντανός. Όταν νιώθει τον πόνο του άλλου σημαίνει ότι είναι άνθρωπος». Με αυτή τη φράση του Νίκου Καζαντζάκη θέλησε να συνοψίσει τη φιλοσοφία που διακατέχει τους συναδέλφους του ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις ευχαριστίες του αλλά και την βαθιά ευγνωμοσύνη του για το έργο που επιτέλεσε στην Τουρκία η ελληνική διασωστική αποστολή. Όπως είπε ο κ. Πουρναράς, τα στελέχη του ΠΣ που επιχείρησαν στην Τουρκία απέδειξαν πάνω από όλα «πρώτα ότι είναι άνθρωποι και μετά γνήσιοι και σωστοί επαγγελματίες». «Ως αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπροσωπώντας όλο το προσωπικό τους απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για το έργο που έκαναν στη χώρα της Τουρκίας. Και μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι όχι μόνο τα στελέχη που μετέβησαν κάτω αλλά καθημερινά όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος δίνει έναν τεράστιο αγώνα για την προστασία και τη ζωή των συμπολιτών μας και της περιουσίας τους, και γι αυτό τους είμαι ευγνώμων. Ο ελληνικός λαός να αισθάνεται ότι είμαστε πάντα δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κάναμε αυτό που θα κάναμε και στην πατρίδα μας. Δεν κάναμε τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο απ' αυτό που θα κάναμε και στην πατρίδα μας», υπογράμμισε ο επικεφαλής της 1ης ΕΜΑΚ, επιπυραγός, Δημήτρης Ρούπας, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όπως τόνισε, το πιο σημαντικό είναι ότι η ελληνική αποστολή επέστρεψε και είναι όλοι τους υγιείς. «Πρόκειται για μία πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή, όλοι θέλαμε να τους βοηθήσουμε. Το διαχειριστήκαμε, δεν σταματήσαμε, 24 ώρες το 24ωρο ήμασταν στο πεδίο. Ήταν πάρα πολλοί εγκλωβισμένοι. Όταν φτάνεις από τις πρώτες ομάδες τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ μεγάλα. Περνώντας οι μέρες μικραίνουν τα προβλήματα. Είχαμε να διαχειριστούμε πολλά, τις μεταφορές μας, τους κλειστούς δρόμους, τις επικοινωνίες. Παρόλα αυτά τα καταφέραμε, μας βοήθησαν πάρα πολύ και οι ντόπιοι και πήγαν όλα καλά», σημείωσε. Όπως επισήμανε η πιο συγκινητική στιγμή που βίωσαν ήταν οι αγωνιώδεις και κοπιώδεις προσπάθειές τους να απεγκλωβίσουν την μικρή Φατμά, που τελικά έχασε τη ζωή της, αλλά κατάφεραν και έσωσαν την μικρή της αδερφή.

«Δεν κάναμε τίποτα λιγότερα από αυτό που κάνει το ΕΚΑΒ κάθε μέρα. Το μόνο που άλλαξε ήταν ο βαθμός δυσκολίας, που ήταν σίγουρα διαφορετικός. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα θα ειπωθούν τις επόμενες ημέρες, θα ξεκαθαρίσουν καταστάσεις, είμαστε άπαντες παρόντες», επισήμανε από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ στην αποστολή στην Τουρκία, Σωκράτης Δούκας.

Με αποσκευές γεμάτες με πλούσιο επιχειρησιακό, διασωστικό, ανθρωπιστικό, επιστημονικό και τεχνικό έργο επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Τουρκία τα μέλη της ελληνικής αποστολής, όπως είπε, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμης Λέκκας. «Οι Έλληνες πυροσβέστες, η ΕΜΑΚ και το ΕΚΑΒ δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε», σημείωσε και κατέστησε σαφές ότι ο συγκεκριμένος σεισμός και το συγκεκριμένο ρήγμα που ενεργοποιήθηκε στη Νότια Τουρκία δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον ελληνικό χώρο. «Δεν έχουμε το ρήγμα της βόρειας Ανατολίας αυτό που διέρχεται από την Κωνσταντινούπολη που διεγέρθηκε, έχουμε ένα ρήγμα το οποίο απέχει 500 χλμ από το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης. Συνεπώς κάθε συσχέτιση μεταξύ του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε και του ελληνικού χώρου είναι άστοχη», τόνισε ο κ. Λέκκας. Όπως ανέφερε, με βάση μια ταχεία αυτοψία που έκαναν σε όλη την πληγείσα περιοχή η οποία έχει διαστάσεις της τάξεως των 600 χιλιομέτρων επί 40 χλμ, διαπίστωσαν ότι οι κατασκευές οι οποίες κατέρρευσαν ανέρχονται σε περίπου 200 χιλιάδες.

«Σύμφωνα με υπολογισμούς τα θύματα θα ξεπεράσουν τις 50.000 και ο πληθυσμός που έχει πληγεί ανέρχεται περίπου σε 2,5 εκατομμύρια. Αυτό δημιουργεί τεράστια κοινωνικά προβλήματα και είναι μία πρόκληση η οποία είναι μπροστά για την Τουρκία, είναι μία πολύ δύσκολη εξίσωση που θα πρέπει να λυθεί τις αμέσως επόμενες μέρες γιατί 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα», κατέληξε.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Γεώργιος Πουρναράς, ο προϊστάμενος κλάδου επιχειρήσεων του αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, υποστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, καθώς και ο διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, Δημήτρης Πύρρος.

Παράλληλα, στην Ελλάδα έφτασε και το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 που μετέφερε τον εξοπλισμό και τα οχήματα.

Σημειώνεται ότι η αποστολή αποτελούνταν από 36 στελέχη της 1ης και 2ης ΕΜΑΚ, (21 από την 1η ΕΜΑΚ και 15 από την 2η ΕΜΑΚ), δύο αξιωματικούς - μηχανικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, 8 γιατρούς και διασώστες του ΕΚΑΒ, τρία διασωστικά σκυλιά και τρία ειδικά διασωστικά οχήματα, καθώς και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή, Ευθύμη Λέκκα.

Ο σεισμός φέρνει κοντά Ελλάδα-Τουρκία;

Παράλληλα, κατά τη συνάντηση που είχαν ο Νίκος Δένδιας με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αντιόχεια, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι Ελλάδα και Τουρκία δεν θα πρέπει να περιμένουν σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, προκειμένου να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Tην ίδια ώρα, ο καθηγητής και αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης, υπογράμμισε πως ναι μεν υπάρχει αποκλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Άγκυρα θα ξεχάσει τις απαιτήσεις της.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε σήμερα μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια: «Τον ευχαρίστησα για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προσέφεραν βοήθεια στην Τουρκία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ένας γείτονας που τείνει χείρα βοηθείας, είναι ένας πραγματικός γείτονας».

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τα θύματα του φονικού σεισμού» είπε από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας, που αναφέρθηκε στις προσπάθειες διάσωσης που κατέβαλε η ΕΜΑΚ. «Eίμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν από τους Έλληνες διασώστες και για τις πάρα πολλές ζωές που σώθηκαν από τους Ευρωπαίους διασώστες, γιατί είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε Αυστριακούς και Ολλανδούς διασώστες. 205 ζωές σώθηκαν από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων».

«Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προσέφεραν βοήθεια στην Τουρκία»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Νίκου Δένδια, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Ευχαρίστησα τον Νίκο Δένδια, υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προσέφεραν βοήθεια στην Τουρκία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ένας γείτονας που τείνει χείρα βοηθείας, είναι ένας πραγματικός γείτονας».

