Λουτράκι: Προσήχθη φίλος του 19χρονου τραυματία για το θρίλερ με τον νεκρό 17χρονο - Τι «βλέπουν» οι Αρχές - Real.gr

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με την αιματηρή υπόθεση στο Λουτράκι, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από μαχαίρωμα, ενώ ένας 19χρονος νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στη συμπλοκή, που κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου στον θώρακα, δεν φέρεται να εμπλέκονταν μόνο δύο άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί, στο περιστατικό συμμετείχε και τρίτο πρόσωπο.

Πρόκειται για φίλο του 19χρονου τραυματία, ο οποίος έχει προσαχθεί και βρίσκεται υπό εξέταση από τις Αρχές, προκειμένου να διευκρινιστεί ο ακριβής ρόλος του στα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην συμπλοκή φέρεται να ήταν ένα ακόμη άτομο, το οποίο αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ.

Σημειώνεται πως ο 19χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία με τραύματα στην κοιλιά, με τις αστυνομικές αρχές να διερευνούν το έαν συνδέονται τα δύο περιστατικά

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, «οι συμμαθητές του μιλάνε γι’ ένα ακόμα άτομο που ήταν παρόν στη συμπλοκή. Πρόκειται για “μάρτυρα κλειδί” από τον οποίο οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν να πάρουν κατάθεσή, ώστε να δούμε, πραγματικά, τι συνέβη ανάμεσα στους ανήλικους και ενήλικους».

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο αδερφός του 17χρονου θύματος μετέφερε τα ξημερώματα της Παρασκευής το ανήλικο αγόρι στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο ανήλικος είχε τραύματα στη θωρακική του χώρα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι.

Την ίδια ώρα μεταφέρθηκε, άγνωστο πώς, στο νοσοκομείο και ένας 19χρονος, ο οποίος είχει επίσης τραύματα στην κοιλιακή του χώρα και εκεί οι γιατροί του συνέστησαν να πάει στο νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα, όπου και χειρουργήθηκε. Οι αστυνομικοί ερευνούν το αν τα δυο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και αν τα δυο παιδιά είχαν διαφορές ή ήταν φίλοι.

Στην κάμερα του ΕΡΤnews που βρέθηκε στο Λουτράκι μίλησαν συμμαθητές του 17χρονου, οι οποίοι δηλώνουν σοκαρισμένοι από το τραγικό γεγονός. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους και ο αδελφός του 17χρονου που έχασε τη ζωή του είναι στο νοσοκομείο, έχοντας επίσης τραυματιστεί. Πληροφορία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος και ο 19χρονος ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο, δίχως όμως να είναι φίλοι.