Λουτράκι: Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης της συμπλοκής που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου  - Real.gr

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται ο βασικός ύποπτος για την αιματηρή συμπλοκή με θύμα έναν 17χρονο στο Λουτράκι, το πρωί της Παρασκευής (27/2).

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε 10 προσαγωγές για την υπόθεση.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο νεαροί συνεπλάκησαν με άλλο άτομο ή άτομα, σε κάποιο άλσος στο Λουτράκι.

Ο 17χρονος επέστρεψε βαριά τραυματισμένος σπίτι του, χωρίς ωστόσο να πει το παραμικρό σε κανέναν, και έπεσε για ύπνο. Λίγο αργότερα τον εντόπισε νεκρό ο αδελφός του, ο οποίος και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 19χρονος πήγε στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Αρχικά υποστήριξε ότι ήταν θύμα τροχαίου, ωστόσο οι γιατροί ήταν κάθετοι ότι το τραύμα του προερχόταν από μαχαίρι.

Στην αρχή αρνούνταν να μιλήσει, στη συνέχεια φαίνεται ότι έδωσε πληροφορίες, κατονομάζοντας ως δράστη τον ανήλικο που εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές.

Όπως μετέδωσε το MEGA, ο 19χρονος είπε στις Αρχές πως υπεύθυνος για τον θάνατο του φίλου και τον τραυματισμό του ίδιου είναι ένας άλλος 17χρονος, με τον οποίο και ο 19χρονος και ο φίλος του είχαν το τελευταίο διάστημα μία κόντρα. Συγκεκριμένα, ο νεαρός είπε πως όλα έγιναν για έναν καθρέφτη που έσπασαν τα δύο θύματα στο μηχανάκι του 17χρονου.

Έτσι, έδωσαν ραντεβού χθες στις 19:30 το βράδυ στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να του δώσουν τα χρήματα. Το ραντεβού όμως δεν πήγε καλά και τότε έγινε το μακελειό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, την Παρασκευή (27/2) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, της πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/2) και πρώτες πρωινές ώρες, ο συλληφθείς, μαζί με ακόμη -4- άτομα, 19χρονο και -2- 18χρονους ημεδαπούς, καθώς και με ανήλικο αλλοδαπό, αρχικά μετέβησαν σε περιοχή του Λουτρακίου προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές.

Στη συνέχεια και ύστερα από έντονο διαπληκτισμό, μεταξύ του κατηγορουμένου και του 19χρονου, ο κατηγορούμενος με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ενώ κατά την προσπάθεια των υπολοίπων να τους σταματήσουν, ο δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο αλλοδαπό, ενώ ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Ο 19χρονος παθόντας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού του θανόντα.

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 57χρονη αλλοδαπή, μητέρα του ανήλικου δράστη , για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.