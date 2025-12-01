Λούτσα: «Έχεις σκοτώσει άνθρωπο - Με πονάει το αυτί μου»: Ο σοκαριστικός διάλογος του οδηγού με διασώστη - Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας - Real.gr

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία μιας γυναίκας που βρέθηκε στο σημείο του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα, λίγα λεπτά μετά τη φονική παράσυρση του 24χρονου.

Σύμφωνα με όσα είπε στον ΑΝΤ1 «ήταν σοκαριστικό πως όταν του είπε ένας από το ΕΚΑΒ ότι “έχεις σκοτώσει έναν άνθρωπο” η απάντηση ήταν “ναι, ε; με πονάει το αυτί μου”».

«Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Εγώ μια χαρά τον είδα, δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ, κοιτούσε το αυτοκίνητό του αν έχει πάθει κάτι. Δεν νομίζω ότι είχε καταλάβει κάτι» πρόσθεσε η ίδια μάρτυρας.

Ερωτηθείσα αν ο 29χρονος οδηγός είχε κάποια συναισθηματική αντίδραση, απάντησε «σε καμία περίπτωση δεν χτυπιόταν, όλοι οι υπόλοιποι ναι, εκτός από αυτόν»

Σύμφωνα με την ίδια «αρχικά άκουσα τον θόρυβο. Φώναξαν κάποιον που ξέρει ΚΑΡΠΑ και επειδή γνωρίζω κατέβηκα στα 5-10 πρώτα λεπτά. Έβαλα το χέρι στην καρωτίδα του νεαρού και μου φάνηκε νεκρός. Η μητέρα του ήταν σε κατάσταση σοκ, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά με ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια».

Την ίδια ώρα, η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε σοκ.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω… Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς νιώθουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Mega.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο, η μητέρα και η αδελφή του έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ ο οδηγός κρατείται στην Τροχαία.

Πώς ο 24χρονος χάθηκε μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του

Σύμφωνα με το σοκαριστικό βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο, ο 29χρονος φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του οχήματος μέσα σε δευτερόλεπτα.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 29χρονο οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 24χρονο και τραυμάτισε συνολικά 4 ανθρώπους. Ο 29χρονος έχει εμπλακεί και σε άλλο σοβαρό τροχαίο στο παρελθόν.

Όπως αποκάλυψε ο ANT1, τον Απρίλιο του 2020 στη Βραυρώνα, το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός δρόμου και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας φίλος του που ήταν στο κάθισμα του συνοδηγού.

Ο 29χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν υπό την επήρεια κάποιας ουσίας, γιατί στο παρελθόν έχει συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Το πρώτο αλκοτέστ, ωστόσο, ήταν αρνητικό.

H σύντροφος του 24χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς. Σύμφωνα με το STAR, η επέμβαση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Κυριακής και η νεαρή μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί περιμένουν να ξυπνήσει για να αξιολογήσουν πλήρως την κατάσταση της υγείας της, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και λεπτό χειρουργείο.