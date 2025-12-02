Λούτσα: Καρέ καρέ το θανατηφόρο τροχαίο - Πώς έχασε τον έλεγχο ο 29χρονος - Real.gr

Νέο βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα δείχνει πώς ο 29χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, ενώ έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να βγαίνει προσεκτικά από στενό λίγο πριν από τη σύγκρουση.

Ωστόσο, ο 29χρονος οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και στην προσπάθειά του να το αποφύγει, προσπερνά από τα αριστερά το γκρι όχημα και χάνει τον έλεγχο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο στενό δεν υπήρχε πινακίδα SΤOP και στο οδόστρωμα δεν υπάρχει πουθενά διαχωριστική γραμμή, ενώ ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο εκτρέπεται και πέφτει με σφοδρότητα πάνω στους τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα από το σταθμευμένο όχημά τους.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωι έγινε γνωστίό ότι από την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 29χρονος οδηγός ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ΚΟΚ το όριο για το αλκοόλ είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Το παρελθόν του 29χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ΑΝΤ1, ο δράστης, παρά του 29 του χρόνια είχε συλληφθεί 6 φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές.

Συγκεκριμένα, όταν ήταν 13 ετών, συνελήφθη στη Λούτσα έπειτα από καταγγελία για κλοπή δίκυκλου, ενώ το 2015 συνελήφθη 2 φορές, μια για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και μια δεύτερη για κατοχή ναρκωτικών. Δύο χρόνια αργότερα, το 2017 συλλαμβάνεται και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2022 σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία πάλι για κατοχή ναρκωτικών και λίγο αργότερα για ηλεκτρονικές απάτες. Τέλος, το 2020 είχε εμπλακεί και πάλι σε τροχαίο, όπου ο συνοδηγός του τότε, είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, παρά το παλαιότερο τροχαίο στο οποίο παραλίγο να σκοτωθεί ο συνοδηγός του, ο 29χρονος συχνά υποτροπίαζε.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, φαίνεται το ΙΧ του δράστη 500 μέτρα πριν από την φονική σύγκρουση, να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο 29χρονος οδηγός πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή, στον οποίο θα οδηγηθεί την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει πει τίποτα στις Αρχές, εκτός από τις αναφορές που έκανε στο παλιό του τροχαίο πριν από 5 χρόνια.

Oι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το δυστύχημα.