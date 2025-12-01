Λούτσα: Νέα στοιχεία για την τραγωδία - Το παρελθόν του οδηγού και η φήμη της οικογένειας του θύματος - Real.gr

Θρήνος και θλίψη για τον 24χρονο που έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από όχημα και βρήκε ακαριαίο θάνατο στη Λούτσα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο 24χρονος εργαζόταν στο λογιστήριο της οικογενειακής πασίγνωστης επιχείρησης, η οποία έχει καθιερωθεί στον χώρο της σοκολατοποιίας παγκοσμίως μετρώντας 112 χρόνια.

Ο άτυχος νεαρός είχε έρθει για λίγες μέρες στην Ελλάδα προκειμένου να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του, όμως οι στιγμές χαράς δεν κράτησαν για πολύ. Η 20χρονη σύντροφος του νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με βαριά τραύματα στο κεφάλι.

«Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και είχε έρθει γιατί ορκιζόταν την άλλη μέρα η κοπέλα του. Η κοπέλα που είναι πολύ βαριά στο νοσοκομείο ήταν στην κοπέλα που θα ορκιζόταν την άλλη μέρα», δήλωσε η θεία του.

«Το συζητάτε; Τι ήταν αυτό; Να έρθει για ορκωμοσία και να βρεθεί σκοτωμένο; Ξέρω ότι θα γίνει η κηδεία στην Αθήνα και θα τον θάψουν εδώ στο χωριό. Πολύ καλό παιδί, παιδάκι. Σωτηράκη τον λέγαμε. Η γιαγιά του είναι η Κεστεκίδου που έχει το εργοστάσιο με τα σοκολατάκια ‘’Λεωνίδας’’. Είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και δούλευε στο εργοστάσιο της γιαγιάς του», είπε συγγενής του.

«Κρίμα την μανούλα του και τον πατέρα που είχε και αυτό που δεν χάρηκε την ζωή του. Είχε την ζωή του όλη μπροστά. Ο μπαμπάς του ήταν εδώ στο χωριό και μάθαμε την Κυριακή πρωί ότι έγινε αυτό το τρακάρισμα», πρόσθεσε η θεία του.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ.

«Εκεί όπου είναι το σπίτι της γιαγιάς και κατέβαζε πράγματα από το αυτοκίνητο το παιδί. Και ήρθε το αυτοκίνητο αυτό και του έδωσε μία και πάει το παιδί. Η μία η κοπέλα είναι στο ΚΑΤ της Κηφισιάς, η κοπέλα του. Η μαμά και η αδελφούλα του βγήκαν από το νοσοκομείο», λέει η θεία του.

Η σύντροφός του χειρουργήθηκε χτες, Κυριακή 30/11, με τους γιατρούς να εκτιμούν πως χρειάζεται χρόνος για την πλήρη αποκατάσταση της.

Το παρελθόν του 29χρονου οδηγού

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν έρθει στο «φως», ο 29χρονος είχε «πλούσιο» ποινικό παρελθόν και εμπλοκές με τον νόμο για ναρκωτικά και κλοπές, ενώ έχει συλληφθεί έξι φορές.

Πιο συγκεκριμένα, ο 29χρονος το 2015 συνελήφθη στην Αγία Παρασκευή για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ την ίδια χρονιά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών. Το 2017 συνελήφθη στη Λούτσα για διακίνηση μικροποσότητας κάνναβης.

Το 2022 συνελήφθη και πάλι στη Λούτσα και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα μικρή ποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης. Το 2022 έγινε προκαταρκτική εξέταση εις βάρος του για συμμετοχή σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το 2020 δε, είχε εμπλακεί σε μια εκτροπή ΙΧ.

Μαρτυρίες για το τροχαίο του 2020 – «Προσπαθώ να ξεχάσω»

Το τροχαίο του 2020 είχε σημειωθεί στην περιοχή της Βραυρώνας. Οδηγός και τότε ήταν ο 29χρονος που προκάλεσε την τραγωδία στη Λούτσα.

Τότε, είχε τραυματιστεί ο συνοδηγός στο αυτοκίνητό του.

«Δεν κάνουμε πια παρέα. Από την στιγμή που είμαι καλά, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, Μόλις έγινε το νέο περιστατικό με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν. Θέλω να ξεχάσω τι έχει γίνει. Είναι περίεργο. Ό,τι έχει γίνει έχει γίνει, εγώ προσπαθώ να ξεχάσω. Δεν έχουμε καμία επαφή», λέει ο ίδιος.

Στο MEGA μίλησε και ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί το 2020. Η τραγωδία στη Λούτσα ξύπνησε μέσα του έναν εφιάλτη που για χρόνια, όπως λέει, στοίχειωνε τις σκέψεις του:

«Κοντά είμαστε, ακούσαμε σειρήνες και τα λοιπά, όπως και να το κάνουμε Λούτσα μένουμε και εμείς. Η Αστυνομία τι κάνει; Από την στιγμή που έγινε το ένα τροχαίο, το άλλο τροχαίο, και του αφήνουν το δίπλωμα, είναι δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν».

Το θανατηφόρο δυστύχημα της Λούτσας έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα που καταγράφεται στους ελληνικούς δρόμους από την αρχή του έτους. Μέσα σε 10 μήνες, 462 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο ενώ 456 είναι οι βαριά τραυματίες.